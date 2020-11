Wielertransfers 2021: B&B Hotels-Vital Concept, Alex Dowsett

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

B&B Hotels-Vital Concept

Jérémy Lecroq zal ook volgend jaar uitkomen voor B&B Hotels-Vital Concept. De 25-jarige Fransman, die al sinds 2018 uitkomt voor de formatie van manager Jérôme Pineau, heeft zijn aflopende contract verlengd. Lecroq werd dit jaar nog vierde in Parijs-Chauny en derde in een etappe van de Tour de Langkawi.

B&B Hotels-Vital Concept kwam gisteren nog met een mededeling dat ook Pierre Rolland langer aan boord zal blijven. De ervaren klimmer tekent voor twee jaar bij.

Alex Dowsett

Alex Dowsett kan opgelucht ademhalen: de Britse tijdrijder zal ook in 2021 en 2022 deel uitmaken van het profpeloton. De 32-jarige renner van (nu nog) Israel Start-Up Nation laat dit weten via zijn Youtube-kanaal, maar wil nog niet zeggen waar zijn toekomst precies ligt.

Dowsett won onlangs nog de achtste etappe in de Giro d’Italia met aankomst in Vieste, na een geslaagde solo van zo’n twintig kilometer. Ook werd hij vierde op het Europees kampioenschap tijdrijden in Plouay, gevolgd door een negende plek op het WK tijdrijden in Imola.

Eva Buurman

Eva Buurman heeft in TIBCO-SVB een nieuwe werkgever gevonden voor 2021. De 26-jarige renster verlaat na twee seizoenen Boels-Dolmans. Buurman kwam daarvoor nog uit voor Parkhotel Valkenburg en Trek-Drops. Bij het Amerikaanse TIBCO-SVB komt ze met Nina Kessler een landgenote tegen.

Mihkel Raïm

Mihkel Raïm heeft nog altijd geen ploeg voor komend seizoen. De 27-jarige Est reed dit seizoen zijn wedstrijden voor Israel Start-Up Nation, maar zal volgend jaar dus niet uitkomen voor de WorldTour-formatie. De snelle Raïm won dit seizoen nog een etappe in de Tour of Antalya en zal vandaag de Vuelta a España tot een goed einde brengen.

last race day in 2020, last stage @lavuelta , last chance to let my legs to speak and try to find contract for a next year. No pressure…😅

— Mihkel Räim (@mihkelraim) November 8, 2020