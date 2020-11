Wielertransfers 2021: Matteo Sobrero

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Matteo Sobrero

Een maand geleden werd Samuele Battistella (NTT Pro Cycling) in verband gebracht met Astana, maar nu zou de Kazachse ploeg ook interesse hebben in zijn ploeggenoot Matteo Sobrero (23). Het is de sportkrant La Gazzetta dello Sport die de geluiden naar buiten brengt.

In de Giro d’Italia maakte Sobrero zijn debuut in een grote ronde en liet zich daarin opmerken met degelijke uitslagen in de drie tijdritten. In Palermo was hij zevende op veertig tellen van ritwinnaar Ganna, daarna was hij elfde in Valdobbiadene en achttiende in Milaan.