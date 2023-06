Vrouwenploeg EF raakt co-sponsors TIBCO en Silicon Valley Bank kwijt

De vrouwenploeg van EF Education-TIBCO-SVB raakt na dit seizoen de twee co-sponsors kwijt. Het management heeft dat nieuws bevestigd aan Cyclingnews. Recente economische uitdagingen en gebeurtenissen liggen ten grondslag aan het einde van de sponsorcontracten.

TIBCO Software en Silicon Valley Bank waren jarenlang verbonden aan het vrouwenteam van manager Linda Jackson. Dit voorjaar stortte de Amerikaanse bank in en werd deze failliet verklaard, waardoor er al vragen kwamen over de samenwerking met de wielerploeg. Nu is duidelijk dat die na 2023 tot een einde komt.

“Ik kan TIBCO en SVB niet genoeg bedanken voor hun geweldige steun de laatste jaren”, aldus Jackson. “Onze samenwerking heeft alles overleefd, van de recessie in 2008 tot de coronapandemie. Voor de stap naar de Women’s WorldTour hadden we meer financiële middelen nodig, maar de betrokkenheid van TIBCO en SVB was groot door hun voortdurende financiering van de ploeg. Ondanks financiële en economische onrust.”

Grote uitdaging

Mede door de komst van EF Education in 2022 kon het team de stap maken naar de WWT. “Dat maakt het verlies van TIBCO en SVB een grote uitdaging, maar ik blijf zoeken naar nieuwe mogelijkheden”, zegt ploegmanager Jackson. “Ik heb een korte periode daarvoor. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wil ik dat mijn rensters een plek krijgen bij andere topteams. We gaan een belangrijk olympisch jaar in.”

Bij EF Education-TIBCO-SVB rijden dit jaar onder meer Parijs-Roubaix-winnares Alison Jackson, toptalente Zoë Bäckstedt, de Nederlandse Femke Beuling en veldrijdster Clara Honsinger. Zij hebben allemaal een aflopend contract, met uitzondering van Veronica Ewers, die tot eind 2025 vastligt.