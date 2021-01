‘Giro d’Italia deelt volgende week wildcards uit, zes teams komen in aanmerking’

De organisatie van de Giro d’Italia zal volgende week bekendmaken welke ploegen een wildcard krijgen voor de eerstvolgende editie van La Corsa Rosa. Als we Tuttobiciweb mogen geloven, komen er maar liefst zes ploegen in aanmerking voor slechts twee wildcards.

Twintig ploegen zijn al zeker van deelname aan de Giro d’Italia: alle negentien WorldTour-teams en Alpecin-Fenix. Die laatste formatie won vorig jaar de Europe Tour en is daardoor zeker van alle WorldTour-wedstrijden. Dit betekent ook dat de Giro-organisatie dit jaar slechts twee wildcards mag uitdelen.

Volgens Tuttobiciweb maken de volgende ploegen kans op een wildcard: de Italiaanse ProTeams Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Vini Zabù-Brado-KTM en EOLO-Kometa, het Franse Arkéa-Samsic (de ploeg van Nairo Quintana, die een Girodeelname wel ziet zitten) en Gazprom-RusVelo.

Vegni zou volgende week ook bekendmaken dat de 104e Giro d’Italia start in Turijn. Het is nog even wachten op het complete parcours van de Giro d’Italia 2021. Volgens Il Messaggero Veneto weten we begin februari hoe het nieuwe parcours van de Ronde van Italië eruit gaat zien.