Gianni Savio haalt uit naar Giro-organisatie: “Een sportieve schande”

Gianni Savio is op zijn zachtst gezegd niet blij dat zijn ploeg Androni Giocattoli-Sidermec niet uitgenodigd is voor de Giro d’Italia. Tegen OA Sport lucht de excentrieke ploegbaas zijn hart en spreekt hij van een sportieve schande. Savio twijfelt zelfs of hij actief wil blijven in de wielersport. “Als ik in een oneerlijk systeem moet leven waarin zulke beschamende keuzes gemaakt worden, dan weet ik niet of ik wil doorgaan”, zegt hij.

“Waarom ik dit als een sportieve schande neerzet, is gebaseerd op objectieve cijfers”, vertelt Savio. “De laatste vier jaar waren wij de beste Italiaanse profploeg op de UCI-ranglijst. Datzelfde geldt voor de Ciclismo Cup, waarin we tweede waren na UAE Emirates. Bovendien stonden we vorig jaar op het podium van de Giro, met prijzen voor Simon Pellaud (Prijs voor de Strijdlust) en Mattia Bais (meeste ontsnappingskilometers). Twee jaar geleden hebben we een etappe gewonnen met Fausto Masnada. En we hebben een project om renners te lanceren…”

Naast Masnada noemt hij ook namen van Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Andrea Vendrame en Iván Ramiro Sosa. “En een zekere Egan Bernal. Veel teams praten over projecten, maar wij beschikken over daadwerkelijke cijfers”, vindt de Italiaanse ploegbaas.

Twijfels bij wildcard Vini Zabù-KTM

Dat EOLO-Kometa en Bardiani-CSF-Faizanè uitgenodigd zijn, snapt Savio. “EOLO is een grootmacht en bekend in de wielersport als sponsor van RCS-wedstrijden. Bardiani heeft een grotere historie dan wij en heeft ook sterk ingekocht met Giovanni Visconti en Enrico Battaglin. Maar Vini Zabù-KTM verloor haar beste renners omdat ze niet bevestigden, is altijd ondergeschikt aan ons geweest op de UCI-ranking en in de Ciclismo Cup, heeft geen jonge renners opgeleid, heeft geen project… Iets klopt daar niet.”

Daarbij wijst Savio ook naar de positieve dopingtest van Vini Zabù-renner Matteo Spreafico tijdens de afgelopen Giro. “Dat laat zien dat het huidige systeem geen rekening houdt met sportieve, ethische en morele waarden”, haalt hij uit. “Maar ik weet niet wat de redenen dan wel zijn. Wat ik wel weet is dat de keuze gebaseerd zou moeten zijn op sportieve criteria.”

Toekomst

Androni Giocattoli-Sidermec hield rekening met het niet-rijden van de Giro, omdat aanvankelijk (naast Alpecin-Fenix) maar twee wildcards zouden worden uitgedeeld. Maar van dit scenario ging Savio niet uit. Hevig teleurgesteld twijfelt hij over zijn toekomst. “Als ik in een oneerlijk systeem moet leven waarin zulke beschamende keuzes gemaakt worden, dan weet ik niet of ik wil doorgaan”, zegt hij.

“Ik ga er over nadenken. Ik zeg niet dat ik zal stoppen, maar ik zeg ook niet dat ik verder ga. Ik heb strijdlust in mijn dna zitten, maar ik wil niet de Don Quichot zijn. Er is iets mis met het systeem. Ik beschouw mezelf als een van de laatsten der Mohikanen. Helaas heeft de God van het geld bijna alles opgeslokt”, sluit hij af.