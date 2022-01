Wielertenues 2022: Kleurrijke outfit Canyon-SRAM met roze tinten

Canyon-SRAM heeft het tenue voor 2022 gepresenteerd. De Duitse vrouwenploeg kiest, net als in eerdere jaren, voor een erg kleurrijk geheel met vooral roze, maar ook paarse, blauwe en groene accenten.

Afgelopen jaar koerste Canyon-SRAM, de ploeg van onder meer Katarzyna Niewiadoma, in een voornamelijk donkerpaars tenue waaraan ook nog diverse kleuren waren toegevoegd. Toen was Rapha nog de ontwerper van het truitje, maar van die partner heeft de ploeg afscheidgenomen. Hoofdsponsor Canyon heeft de productie en het ontwerp van de kleding overgenomen.

Opvallend zijn de groene vlakken op de schouders en de mouwen, die fel afsteken tegen het roze, paars en blauw in de rest van het tenue.

Veel roze en paars

Canyon-SRAM is niet de enige ploeg in de Women’s World Tour dit seizoen met roze en paarse kleuren in het tenue. Ook SD Worx, Human Powered Health en UAE Team ADQ maken gebruik van die kleuren. De vrouwenploeg van Andy Schleck koos die kleuren ook, maar moest van de UCI verplicht haar tenue aanpassen.

Bekijk hieronder een video met de bekendmaking van het Canyon-SRAM-tenue.

Capturing the chaos of the elements, our all-new CANYON//SRAM Racing design charts the energy the team will bring to attack the 2022 campaign.#TakeTheLead

🎥 by @ertzuifilm for our new clothing partner @canyon_bikes pic.twitter.com/y7Em7HnURn

— CANYON//SRAM Racing (@WMNcycling) January 19, 2022