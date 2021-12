Verwarring in vrouwenpeloton: Tenues SD Worx, UAE Team ADQ en Human Powered Health lijken op elkaar

Paars was dit jaar de kleur die verwarring zaaide in het vrouwenpeloton. Zowel Canyon SRAM, SD Worx en Liv Racing reden namelijk in een paars shirt rond, waardoor het op tv soms lastig was om onderscheid te maken tussen de verschillende teams. Volgend jaar zal die verwarring er vermoedelijk weer zijn, nu SD Worx, UAE Team ADQ en Human Powered Health hun tenues hebben gepresenteerd.

Alledrie de ploegen hebben overlopende paarse en oranje stukken in hun tenue. Dinsdag werden er op het sociale-mediaplatform Twitter al de eerste vergelijkingen gemaakt tussen UAE Team ADQ en SD Worx, woensdag werden dat er nog een stuk meer nadat Human Powered Health hun outfit voor 2022 bekendmaakte.

Dat Human Powered Health voor een oranje getint tenue kiest, is overigens zo gek nog niet. Voorloper Rally Cycling koerste ook al jaren in oranje shirts.

We definitely need to get all the WWT teams round a table next season and dish out some original designs so that they don’t manage to make them all look the same again! https://t.co/COoyPcKjyc

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) December 22, 2021