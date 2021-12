Vrouwenploeg van Andy Schleck gedwongen tot tenuewijziging

De Luxemburgse dameswielerploeg Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch presenteerde in november al zijn nieuwe tenues voor komend wielerseizoen, maar de UCI besloot hier uiteindelijk een stokje voor te steken. De formatie moest weer terug naar de tekentafel om met een nieuw ontwerp te komen.

De reden: het truitje van Andy Shleck-CP NVST-Immo Losch leek te veel op dat van SD Worx, UAE Emirates en Human Powered Health. En dat is opvallend, aangezien de ploeg van Andy Schleck vorig jaar ook al rondreed in dezelfde outfits. “We waren zeer verrast omdat we juist hadden gekozen voor exact dezelfde tenues als in 2021, in tegenstelling tot de drie andere ploegen“, laat de Luxemburgse formatie weten via Facebook.

“Toch besloot de UCI onze shirts af te keuren. Dit voelt toch behoorlijk oneerlijk, vooral omdat we vorig jaar ook al koersten in dit tenue. Aan het einde van de rit moet onze ploeg ook de UCI-richtlijnen volgen, wat heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp voor 2022. We zijn onze sponsors erg dankbaar voor een extra financiële bijdrage.”

“Uiteindelijk zijn we blij met het resultaat, aangezien onze sponsors ook hun zichtbaarheid zouden verliezen op het oude tenue.” De ploeg zal later vandaag de nieuwe outfits presenteren.

Update 10.15 uur

De bescheiden damesploeg Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch heeft inmiddels de nieuwe truitjes gepresenteerd voor 2022. De Luxemburgse formatie gooit het over een volledig andere boeg en kiest nu voor een overwegend zwart tenue. Alleen de mouwtjes doen nog denken aan het wielershirt van weleer. Het nieuwe tenue is ontworpen door kledingsponsor CCN Sport Benelux.