Wielertenues 2022: BikeExchange-Jayco in het blauw

BikeExchange-Jayco neemt afscheid van het overwegend wit-zwarte tricot waarin de ploeg het afgelopen seizoen koerste. Het nieuwe team van de Nederlanders Dylan Groenewegen en Jan Maas gooit het over een andere boeg: dit jaar rijdt de Australische formatie in wit-blauwe truitjes.

Onlangs werd al bekend dat BikeExchange-Jayco van kledingsponsor zou wisselen. De ploeg nam afscheid van Giordana en ging voor twee jaar in zee met Alé. Het team zei de wit-zwarte lijn van 2021 vaarwel en koos voor wit-blauwe truitjes. Het nieuwe tricot voor komend seizoen doet denken aan de kleuren waarmee het roemruchte Gerolsteiner in de jaren ’00 in het peloton actief was. Voor het eerst in de geschiedenis van de ploeg heeft het Women’s WorldTeam een eigen identiteit, met aubergine-achtige kleuren.

Tegelijk met de bekendmaking van de nieuwe outfit, kondigde BikeExchange-Jayco drie nieuwe technische partners aan: de Taiwanese fietsfabrikant Giant en de zusteronderneming Liv, waarvan de huiskleuren terugkomen in de shirts van de mannen- en vrouwenploegen, en Cadex, fabrikant van fietsonderdelen. “Ons partnerschap is begonnen met sterke gemeenschappelijke doelen, en we zullen alles doen wat nodig is om deze doelen samen te bereiken”, aldus ploegmanager Brent Copeland in een perscommuniqué.

Afgelopen seizoen koersten de mannen- en vrouwenploeg van BikeExchange nog op fietsen van Bianchi. Die samenwerking duurde slechts een jaar, nu het team overstapt op Giant.

🟪🔷 NEWS 🔷🟪

We’re pleased to announce Giant Bicycles & Liv Cycling as our technical partners for 2022, through to 2024.

“The passion that they bring is something we value greatly.” – GM Copeland 🎙

🚹 @ridegiantbikes

🚺 @LivCyclingWorld

MORE 🔗 https://t.co/mAGey6K5Lu pic.twitter.com/VEWgtPcGYn

— Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) January 3, 2022