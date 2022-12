Saudische naamsponsor in het peloton: BikeExchange-Jayco wordt Jayco-AlUla

BikeExchange-Jayco zal vanaf 1 januari 2023 door het leven gaan als Team Jayco-AlUla. De Saoedi-Arabische regio AlUla was al sinds vorig jaar partner van de ploeg van Gerry Ryan, maar blijft nu tot en met minstens 2025 verbonden als naamsponsor.

Renners als Dylan Groenewegen, Michael Matthews en Simon Yates zullen vanaf volgend jaar uitkomen voor Jayco-AlUla. AlUla is een toeristische regio in het noordwesten van het veelbesproken Saudi-Arabië. Het wil via naamsponsoring de regio als fietsparadijs en vakantiebestemming op de kaart zetten. In de Saudi Tour trekken de renners ook steevast door de regio AlUla.

AlUla was al sinds 2021 aan boord als kleinere sponsor bij het Australische team, maar zal nu dus promoveren naar tweede naamsponsor. BikeExchange verdwijnt dan weer naar de achtergrond en staat zijn plekje op het shirt af. “Deze nieuwe overeenkomst met AlUla is een belangrijke stap voor de toekomst van GreenEDGE Cycling (de overkoepelende firma van Ryan, red.) en zijn visie. Zo kunnen we blijven investeren in de heren- en vrouwenteams”, schetst Ryan.

“We bouwen verder aan de toekomst”

“AlUla werd in 2021 een officiële partner van het team en we zijn erg dankbaar voor hun steun. We voelen hun grote enthousiasme en motivatie en we zijn erg blij om ze de komende drie jaar aan boord te hebben. Dit maakt ons als organisatie erg trots. We bouwen verder aan de toekomst van deze unieke organisatie en het is erg opwindend om er deel van uit te maken”, is teammanager Brent Copeland in zijn nopjes.

Team Jayco-AlUla rekent in 2023 met name op sterkhouders Groenewegen, Matthews en Simon Yates. Met Welay Hagos Berhe, Alessandro De Marchi, Eddie Dunbar, Felix Engelhardt, Chris Harper, Rudy Porter, Lukas Pöstlberger, Blake Quick, Elmar Reinders, Zdeněk Štybar en Filippo Zanna wist de formatie zich ook aardig te versterken met het oog op komend seizoen.