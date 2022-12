Eindejaarslijstjes: Het mooiste tenue in de WorldTour van 2022

Eindejaarslijstjes

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2022? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: het mooiste tenue in de WorldTour van 2022.

Talloze uren wordt het televisiescherm van wielerliefhebbers gevuld met een lapjesdeken aan verschillende tenues die het peloton vormt. De kledij zorgt in die kleurrijke massa coureurs voor de nodige herkenbaarheid van de verschillende renners. Los daarvan mag iets wat zoveel in de schijnwerpers staat er best mooi uitzien. Het oog wil ook wat tenslotte.

Met het wielerjaar 2022 achter de rug is er genoeg tijd geweest om de verschillende tenues uit de WorldTour uitgebreid te bestuderen. We zetten ze stuk voor stuk op een rijtje en vragen welk tenue u het mooist vond. Gaat EF Education-EasyPost voor het derde jaar op rij met de titel aan de haal?

AG2R Citroën

Al jaren lang is de wit-bruine kleding van AG2R Citroën in het peloton te bewonderen. Blauwe details maakte plaats voor rood, maar veranderingen waren er weinig door de jaren heen. Dat betekent niet dat de door het Italiaanse Rosti geproduceerde outfit onopvallend is. Sterker nog, de bruine broek maakt al jaren de tongen los en de ploeg verraste menigeen met de bijzondere diagonale logo’s op het shirt.

Astana Qazaqstan

Door de jaren heen werd het wat verfijnd, maar kleding van Astana staat praktisch synoniem aan blauw. Al maakte het typische felle blauw waarmee het team jaren furore maakte wel baan voor een donkerder blauw in 2021. Dit seizoen koerste de Kazakse ploeg in een shirt wat veel op dat van vorig seizoen leek, met een geruit patroon op de buik. Ook was er een speciale outfit voor de Vuelta a España, waarin het ontwerp weinig wijzigingen kende maar het shirt overwegend wit in plaats van blauw was.

Het blauwe tenue van kledingproducent Giordana viel in ieder geval in de smaak van de ploeg zelf, want komend seizoen is het ontwerp nagenoeg ongewijzigd.

foto: Cor Vos Het speciale Vuelta-tenue van Astana Qazaqstan - foto: Cor Vos

Bahrain Victorious

Met een felrood shirt was Bahrain Victorious dit jaar goed te spotten in het wielerpeloton. De door Alé geproduceerde kleding was voorzien van blauwe mouwtjes, zwarte vlakken op de zijden en enkele oranje details, maar rood voerde de boventoon.

BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe was dit jaar te zien in kleding van het relatief jonge Britse kledingmerk Le Col. De overwegend groene kleur was niet nieuw, maar het design dat uit verschillende vierkante vlakken bestond wel. Met de rode en zwarte details had de Duitse formatie een unieke outfit.

Om tijdens de grootste koers van het jaar nog wat extra op te vallen, koos de ploeg voor een speciaal Tourtenue. De stijl bleef hetzelfde, maar het merendeel van de groene vlakken moest ruimte maken voor witte vlakken.

foto: Cor Vos De Tour-outfit van BORA-Hansgrohe - foto: Cor Vos

Cofidis

Al lang is Cofidis te bewonderen in rood-witte kleding. Jarenlang was dat met het gele logo van de Franse bank die hun naamgever is, maar dit jaar was de outfit bijzonder simpel. Het shirt van kledingproducent Van Rysel bestond uit een wit vlak op de schouders en mouwen en was verder rood op de borst, terwijl de broek vrijwel geheel zwart was.

EF Education-EasyPost

Al twee jaar op rij wonnen ze onze verkiezing van best geklede wielerploeg uit de WorldTour, dus ze hebben een naam hoog te houden: EF Education-EasyPost. Ze hebben in ieder geval enig numeriek voordeel, want dit jaar koerste het team in maar liefst 3 (!) verschillende outfits. De reguliere outfit deed al het nodige stof opwaaien voor het seizoen was begonnen. Niet vanwege het roze shirt, maar vooral vanwege de combinatie met de donkergroene broek.

Tijdens de Giro d’Italia verruilde de ploeg het overwegend roze shirt van Rapha voor een veel donkerder tricot, waar de kleurstelling nagenoeg was omgedraaid. Ook in de Tour de France verscheen de Amerikaanse ploeg met een bijzonder outfit. In samenwerking met het uit de skatecultuur bekende kledingmerk Palace ontwierp de ploeg een kleurrijk shirt met een venussymbool om de terugkeer van de Tour voor vrouwen te vieren.

Maar het meest besproken kledingstuk van EF Education-EasyPost? Dat waren zonder twijfel de crocs.

De reguliere outfit van EF Education-EasyPost - foto: Cor Vos De Giro-outfit van EF Education-EasyPost - foto: Cor Vos Het speciale tenue voor de Tour van EF Education-EasyPost - foto: Cor Vos De bijzondere schoenenkeuze van EF Education-EasyPost in de Tour - foto: Cor Vos

Groupama FDJ

Blauw, wit en rood zijn al jaren de kleuren van het oerfranse Groupama FDJ. Dat mag geen verrassing zijn, gezien de ploeg gesponsord wordt door het Franse gokbedrijf FDJ en de eveneens Franse kredietverstrekker Groupama. De door Alé geproduceerde outfit was ook dit jaar weer relatief simpel, met een witte voor- een achterzijde, blauwe zijkanten en twee verschillende kleuren mouwen.

INEOS Grenadiers

Less is more, zullen ze bij INEOS Grenadiers gedacht hebben toen ze aan de tekentafel zaten vorig jaar. De kleding die Bioracer produceerde is namelijk met recht simpel te noemen. De outfit was bijna geheel effen donkerblauw, met slechts enkele rode details op de mouwen en zijden van het shirt.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

De outfit van Intermarché-Want-Gobert Matériaux is in twee woorden samen te vatten: goedgevuld & opvallend. Opvallend omdat de kleding van producent Nalini met een mouw en enkele andere details in fluoriserend geel namelijk goed te herkennen was in het peloton. Goedgevuld, omdat op de voorzijde van het shirt maar liefst tien verschillende sponsoren prijkten.

Israel-Premier Tech

Veel wijzigingen kende de outfit van Israel-Premier Tech – geproduceerd door Jinga – dit seizoen niet ten opzichte van vorig jaar. Het donkerblauwe vlak op de buik werd wat lichter en er werd een bollenpatroontje in verwerkt. Des te meer verschil was er met de Touroutfit. Felblauw, verschillende patronen en details in alle kleuren van de regenboog: opvallen deden ze er zeker mee.

foto: IsolaPress De Touroutfit van Israel - Premier Tech - foto: Cor Vos

Jumbo-Visma

Mooi geel is niet lelijk, toch? Lelijk of niet, succesvol was Jumbo-Visma in ieder geval en opvallen deden ze ook in het geel-zwarte tenue van AGU. Om verwarring met de gele leiderstrui in de Tour de France te voorkomen, was er net als voorgaande jaren een speciaal tenue voor Le Grande Boucle. Dat shirt werd geïnspireerd op kunstwerken van Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer. Toepasselijk noemde Jumbo-Visma die outfit the masterpiece, al verschillen de meningen erover of dat wel terecht was.

Wout was de beste in Plouay - foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Lotto Soudal

Al jaar en dag koerst Lotto Soudal in rood-wit-zwart en dit jaar was dat niet anders. Toch was de outfit van Belgische kledingproducent Vermarc Sport significant anders dan vorig jaar, omdat de zwarte bovenzijde weer ruimte maakte voor rode vlakken. Vanaf de Tour waren er nog enkele opvallende wijzigingen in het tenue, door de toevoeging van blauwe details op de pijp van de broek en mouw van het shirt en een blauwe helm.

foto: Cor Vos Het tenue waarin Lotto Soudal vanaf de Tour in koerste - foto: Cor Vos

Movistar

Het Spaanse kledingmerk La Passione maakte afgelopen jaar zijn intrede in de topsport als kledingsponsor van Movistar. De outfit van de Spaanse ploeg was donkerblauw met enkele lichtblauwe strepen en het logo van telecomgigant Movistar prominent op de borst. Vooral opvallend was het speciale Vuelta-tenue. Donkerblauw werd verruild voor wit en op het shirt stonden niet enkel een paar lijntjes als detail, maar tevens de belangrijkste overwinningen van Alejandro Valverde, als eerbetoon aan de afzwaaiende veelwinnaar.

foto: Cor Vos De speciale Vuelta-outfit van Movistar - foto: Cor Vos

Quick-Step-Alpha Vinyl

Zoals we ondertussen gewend zijn, zagen we Quick-Step-Alpha Vinyl afgelopen seizoen in het blauw-wit koersen. Kledingproducent Castelli voorzag de coureurs van Patrick Lefevere van een donkerblauw shirt met witte schouders en enkele rode details.

BikeExchange-Jayco

Blauw was overduidelijk populair dit seizoen, want het was ook de kleur waar BikeExchange-Jayco aan te herkennen viel. Op het shirt prijkten verschillende tinten blauw, met her en der wat plukjes wit. Over de schoonheid van het tenue verschilden de meningen, maar goed zichtbaar waren de coureurs van de Australische ploeg zeker in de kleding van Alé.

Team DSM

Team DSM koos afgelopen seizoen voor een nagenoeg ongewijzigd tenue ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de borst van de kleding van Nalini werden een paar sponsorlogo’s toegevoegd en Zoover maakte op de schouders en zij ruimte voor respectievelijk Youfone en Eyes and More.

Trek-Segafredo

De outfit van Trek-Segafredo in 2022 was grotendeels wit, met op de borst een rood vlak in de huiskleur van naamgever Trek. Voor de Tour produceerde kledingsponsor Santini een speciaal tenue om net als EF Education-EasyPost de terugkeer van de Tour voor vrouwen te vieren. Die outfit was grotendeels blauw met over de borst een rood-blauwe baan, die symbool stond voor “de eenheid van twee groepen die dezelfde kleuren en waarden uitdragen en doelen nastreven”, aldus Elisa Longho Borghini.

foto: Cor Vos De Touroutfit van Trek-Segafredo - foto: Cor Vos

UAE Team Emirates

UAE Team Emirates reed ook dit jaar weer in de kleuren die te zien zijn op de vlag van het land waar de ploeg zijn naam aan ontleend: de Verenigde Arabische Emiraten. Het shirt van kledingsponsor Gobik was wit met rood-zwarte mouwen, een rode baan op de borst met daaronder de vlag van de VAE.

Stem hier op jouw favoriet!