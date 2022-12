Eindejaarslijstjes: De mooiste fiets in de WorldTour van 2022

Eindejaarslijstjes

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2022? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de mooiste fiets in de WorldTour van 2022.

Voor sommigen is het slechts een randzaak van de wielersport, maar voor de profs en veel amateurs is het materiaal ongelooflijk belangrijk. Talloze herinneringen creëert de amateur met zijn of haar tweewieler, dus niet voor niets is de fiets voor veel wielrenners het dierbaarste materiële bezit.

Voor de profs gaat het niet zozeer om de herinneringen, maar vooral om presteren. Daarbij is vooral een betrouwbare fiets van hoge kwaliteit van belang. Maar toch, het oog wil ook wat. We zetten alle fietsen van de WorldTour op een rij en laten de keuze aan de lezer: wat was de mooiste fiets van de profs?

AG2R Citroën

Dit seizoen was het tweede jaar dat AG2R Citroën op fietsen van BMC reed. Coureurs hadden keuze uit de hieronder afgebeelde lichtgewicht Teammachine SLR01, of de aerodynamische Team Machine Road. De fietsen zijn voorzien van de elektrische Campagnolo Super Record EPS groepset en Campagnolo Bora wielen.

Astana Qazaqstan

Al enkele jaren rijdt Astana Qazaqstan op fietsen van Wilier, om precies te zijn de Filante SLR met een bijzondere verchroomde afwerking. De Kazachse ploeg koos ook dit jaar weer voor wielen van het Franse Corima, de groepset betrof het elektronische Shimano Dura-Ace Di2. Een laatste opvallende onderdeel is het Oversized Pulley Wheel systeem van Ceramicspeed.

Bahrain Victorious

Sinds de oprichting van de ploeg rijdt Bahrain Victorious op fietsen van het Taiwanese Merida. Keuze was er uit de hieronder afgebeelde lichtgewicht Merida Scultura en de aerodynamische Merida Reacto. Vision voorziet de ploeg van wielen uit de Metron-lijn, terwijl de fietsen zijn afgemonteerd met Shimano Dura-Ace Di2.

BORA-Hansgrohe

Sinds de komst van Peter Sagan in 2017 rijdt BORA-Hansgrohe op fietsen van het Amerikaanse Specialized. Ondanks het vertrek van de Slowaakse superster aan het eind van vorig jaar, reed de Duitse ploeg ook dit jaar op de Tarmac SL7 van Specialized. Wielen zijn van Specialized’s eigen merk Roval, terwijl Shimano de ploeg van de populaire Dura-Ace Di2 groepset voorziet.

Cofidis

Dit jaar reed Cofidis op fietsen van het De Rosa. De Franse ploeg reed op het lichtgewicht Merak model van de Italiaanse fietsenproducent. Wielen werden geleverd door Corima, terwijl Cofidis een van de drie ploegen was die voor de Super Record EPS groepset van Campagnolo koos.

EF Education-EasyPost

Al jarenlang rijdt EF Education-EasyPost op fietsen van het Amerikaanse Cannondale. De ploeg had keuze uit de aerodynamische SystemSix en het op onderstaande foto zichtbare SuperSix lichtgewicht frame. De fietsen werden afgemonteerd met wielen van het eveneens Amerikaanse Vision en Shimano Dura-Ace Di2 groepsets.

Groupama-FDJ

Groupama-FDJ reed dit jaar voor maar liefst het twintigste jaar op rij op fietsen van de Franse producent Lapierre. Keuze had de ploeg uit de aerodynamische Aircode DRS of de lichtgewicht Xelius SL3, met de bijzondere verlengde achtervork. Naast Dura-Ace Di2 groepsets, leverde Shimano ook wielen aan de Franse ploeg.

INEOS Grenadiers

Sinds de oprichting van de ploeg in 2010 rijden de coureurs van INEOS Grenadiers en voorheen Team Sky al op fietsen van het Italiaanse Pinarello. Zo ook afgelopen seizoen. Het hoogwaardige Dogma F was dit jaar het model waarop werd gekoerst. Zowel de wielen als groepsets werden geleverd door Shimano.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Voor het achtste jaar reed Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux op fietsen van het Duitse Cube. Gereden werd op de aerodynamische Cube Litening C:68X, waar tijdens de zomer nog een nieuwe versie van werd gelanceerd. Wielen werden geleverd door het eveneens Duitse Newmen, terwijl ook Intermarché koos voor Shimano Dura-Ace Di2 groepsets.

Israel-Premier Tech

Net als vorig seizoen reed Israel-Premier Tech op fietsen van het Britse Factor. De ploeg had keuze uit de lichtgewicht O2 VAM en de aerodynamische Ostro VAM. Het laatstgenoemde model was in het merendeel van de gevallen het wapen van keuze, afgemonteerd met wielen van Factor’s zusterbedrijf Black Inc. Shimano leverde Dura-Ace Di2 groepsets.

Jumbo-Visma

Jumbo-Visma reed voor het tweede seizoen op fietsen van het Canadese Cervélo. De lichtgewicht R5 en de aerodynamische S5 waren de twee modellen waar de ploeg het overgrote deel van hun wedstrijdkilometers op afwerkte. Shimano leverde zowel wielen als Dura-Ace Di2 groepsets aan de geel-zwarte formatie.

Lotto Soudal

Lotto Soudal rijdt al sinds 2005 op fietsen van Ridley en zal dat nog tot 2025 blijven doen. De coureurs hadden keuze uit de aerodynamische Noah Fast SL en de lichtgewicht Helium XL. In het merendeel van de gevallen was het de Noah Fast SL waar de Belgische ploeg op koerste. Wielen werden geleverd door DT Swiss, terwijl ook de Belgische ploeg voor Shimano Dura-Ace Di2 groepsets koos.

Movistar

Net als voorgaande jaren reed Movistar op fietsen van het Duitse Canyon. De Spaanse ploeg begon het seizoen met de Aeroad als enige model wegfiets, maar na de lancering van de nieuwe Canyon Ultimate werd ook daar op gekoerst. Movistar was afgelopen seizoen een van slechts twee ploegen die voor de elektronische SRAM Red eTap AXS groepset koos. Zipp voorzag de blauwhemden van wielen.

Quick-Step-Alpha Vinyl

Net als BORA-Hansgrohe koerste Quick-Step-Alpha Vinyl de afgelopen seizoenen op de Tarmac SL7 van Specialized. Ook de afmontage is nagenoeg gelijk, met wielen van Roval en de veelgebruikte Dura-Ace Di2 groepset van Shimano.

BikeExchange-Jayco

Na een jaar op de fietsen van Bianchi gekoerst te hebben, maakte BikeExchange-Jayco afgelopen jaar gebruik van fietsen van Giant. Coureurs konden kiezen uit de aerodynamische Propel of de hieronder afgebeelde TCR. De Australische formatie maakte gebruik van wielen van Giant’s eigen Cadex en Dura-Ace Di2 groepsets van Shimano.

Team DSM

Team DSM koerste dit jaar op fietsen van het Zwitserse Scott. Zowel de aerodynamische Foil RC als de lichtgewicht Scott Addict werden gebruikt. Van de Foil RC werd gedurende het seizoen nog een vernieuwd model gelanceerd. Voor de wielen en groepset koos de Nederlandse ploeg voor Shimano.

Trek-Segafredo

Niet geheel verrassend rijdt Trek-Segafredo op fietsen van hun Amerikaanse naamgever Trek. Afwisselend werd gereden op de lichtgewicht Emonda SLR en de aerodynamische Madone SLR (waar kort voor de Tour een nieuwe versie van werd gelanceerd). Wielen van Trek’s eigen merk Bontrager werden gebruikt en het Amerikaanse SRAM voorzag de ploeg van groepsets, de elektronische Red eTap AXS groep om precies te zijn.

UAE Team Emirates

De Emiratenploeg reed net als voorgaande seizoenen op fietsen van het Italiaanse Colnago. De coureurs konden kiezen uit de V3RS, de aerodynamische Concept en de ‘klassieke’ C64. In de tweede helft van het seizoen zagen we de ploeg echter veelal fietsen op de prototipo: een prototype van de ondertussen gelanceerde V4RS. De Colnago’s zijn voorzien van Campagnolo Bora wielen en Campagnolo’s elektronische Super Record EPS groepset.

