Wielertenues 2021: Trek-Segafredo verandert weinig, vrouwen in lichtblauw

Trek-Segafredo heeft de nieuwe tenues voor 2021 gepresenteerd. Het tricot van de mannenploeg kent weinig wijzigingen, terwijl bij het truitje van de vrouwen meer de nadruk ligt op lichtblauw. De kledij is geproduceerd door het merk Santini.

Nicola Conci presenteert het tenue voor de mannenselectie van Trek-Segafredo. Het herkenbare shirt behoudt de zwarte mouwen en de witte en rode vlakken op de voor- en de achterkant. “Dit tenue is een evolutie van de laatste jaren, maar als je terug gaat naar 2014 toen we voor het eerst de Trek-ploeg begonnen, was het al heel minimaal en rustig. Toen was het zwart en wit met wat kleine streepjes. We wilden het rustig, minimaal en tijdloos houden. En door de jaren heen hebben we geleerd van de feedback van renners en fans”, zegt designer Brian Lindstrom.

Het tenue van de vrouwen was grotendeels donkerblauw, maar dat is nu lichtblauw. De mouwen en de accenten zijn dan weer donkerblauw. “Het tenue voor de vrouwen heeft een sterke identiteit door het patroon. Dat wilden we behouden, maar wel met een wisseling van de kleuren om het wat te verfrissen. Het lichtblauw is geleend van ons veldritteam Trek Factory Racing”, aldus de designer.

Trek-Segafredo heeft ook, net als voorgaande jaren, een apart trainingstenue voor haar renners. Dat is fluorescerend geel, zodat het goed opvalt in het verkeer.

foto: Fabio Toschi/Trek-Segafredo foto: Fabio Toschi/Trek-Segafredo