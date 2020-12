Wielertenues 2021: Gazprom-Rusvelo kiest voor wit

Gazprom-Rusvelo gooit het in 2021 over een andere boeg, en dan hebben we het over het nieuwe tenue. Het Russische ProTeam staat bekend om de blauwe truitjes, maar volgend seizoen kleuren die bijna volledig wit.

De accenten op het tenue van de Russische formatie zijn Gazprom-blauw. Zo staat de naam van de hoofdsponsor op beide schouders, de borst en de rug. Andere namen die we zien, zijn die van sponsors Rusvelo (voor- en achterkant), Ak Bars (mouw) en Colnago (zijkant). De onderkant van het shirt is bovendien voorzien van een subtiel lijnenpatroon. De broek is volledig zwart.

Diverse bekende namen gaan in 2021 koersen in dit tricot. Gazprom-Rusvelo heeft onder meer Ilnur Zakarin en Roman Kreuziger aangetrokken.