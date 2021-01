Wielertenues 2021: Dit is de outfit van Qhubeka ASSOS

Qhubeka ASSOS heeft het wielertenue voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. De opvolger van NTT Pro Cycling in het peloton kiest voor wit-zwarte shirts met fluogele accenten.

Vooral de kenmerkende Qhubeka-handen op de voor- en achterkant vallen gelijk op. De handen symboliseren de wens van de ploeg en non-profitorganisatie Qhubeka Charity om mensenlevens te veranderen door middel van de fiets. “Het is ook een signaal naar huidige en nieuwe partners om hun hand op te steken om onze ploeg te versterken”, laat de ploeg weten. In de Franse Ster van Bessèges maakt de trui haar wedstrijddebuut.

“Onze nieuwe trui is echt prachtig. Ik kan niet wachten om de ploeg erin te zien koersen”, aldus ploegbaas Doug Ryder. “Samen met onze partners bij ASSOS ben ik persoonlijk bij het ontwerp betrokken geweest. We hebben extra aandacht besteed aan het laten zien van de weg die deze ploeg heeft afgelegd. In de kraag van de trui dragen we het woord ‘Ubuntu’ (ik ben omdat wij zijn, red.) om aan te geven dat je in een ploeg er niet alleen voor staat.”

Inspired by the @Qhubeka Charity and our desire to change lives with bicycles, we are proud to reveal our @assos_com 2021 team kit! #BicyclesChangeLives 🖐️ Details: https://t.co/S5qOrev4Gx pic.twitter.com/WPVbknJ8Jp — Team Qhubeka ASSOS (@QhubekaAssos) January 22, 2021