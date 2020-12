Wielertenues 2021: Deceuninck-Quick-Step kiest voor blauw en donkerblauw

Deceuninck-Quick-Step rijdt volgend seizoen in een geheel blauw tenue. Een groot deel van het tenue is helder blauw en vanaf de buik donkerblauw. Daarmee neemt de ploeg afscheid van het wit, dat afgelopen jaar nog grotendeels te zien was.

De schouderpartij, het borst en een deel van de buik zijn helder blauw. Dat gedeelte is ook voorzien van lichte streepjes, die volgens de ploeg duiden op wolvenharen. Dat is dan weer een verwijzing naar de bijnaam van Deceuninck-Quick-Step: The Wolfpack. De onderkant van het shirt en de broek kleuren donkerblauw.

De kleding is ontworpen en gemaakt door producent Vermarc Sport, waar de ploeg van Patrick Lefevere al lang mee samenwerkt. Sprinter Sam Bennett zegt een groot fan te zijn van het nieuwe tenue: “Het marineblauw is heel stijlvol. Ik vind het ook mooi dat ze het iconische blauw aan de bovenkant hebben gehouden. Een paar helden droegen dat blauw ook, zo had Tom Boonen grote successen in dit truitje. Ik kijk er naar uit om het te dragen volgend seizoen.”

2021, here we come!

And we're doing it in this stunning new kit – for which we are very grateful to @VermarcSport – that our riders are eager to show in the biggest races in the world: https://t.co/lvHgsTYlOU pic.twitter.com/KEjvsYdsEP

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) December 10, 2020