Wielertenues 2021: Astana-Premier Tech met meer donkerblauw

Astana-Premier Tech heeft het nieuwe tenue voor 2021 gepresenteerd. De Kazachstaanse ploeg houdt vast aan het herkenbare lichtblauw, maar voegt ook een overgang naar donkerblauw toe in het tenue. Het truitje is ontworpen door kledingsponsor Giordana.

Voor het eerst sinds de oprichting heeft Astana een co-sponsor in de naam. Het Canadese Premier Tech was de afgelopen jaren al te zien op het tenue, maar nu ook als naamsponsor. Dat is ook te zien op het shirt. Ook de namen van Samruk Kazyna (vermogensfonds van de Kazachstaanse overheid) en Wilier (fietsensponsor) zijn te zien.

In een uitgebreid interview met Yana Seel, de Belgische CEO van Astana-Premier Tech, spraken we over de identiteit van de WorldTour-ploeg. “De ploeg gaat nu over Kazachstan en Canada sámen. Maar het Kazachse onderdeel zullen we blijven behouden, dat verdwijnt niet naar het achterste plan. We mogen niet vergeten dat de Kazachse overheid gedurende vijftien jaar de hoofdsponsor was van het team”, zegt Seel.

“We zijn enorm blij met Premier Tech. We zijn goede partners. Tijdens meetings vinden we zeer snel en zeer gemakkelijk overeenkomsten, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van ons nieuwe tenue. Dat werd meteen goedgekeurd”, gaf ze aan.