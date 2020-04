Wielerpodcast El Tarangu genomineerd voor De Tegel zaterdag 25 april 2020 om 12:42

De podcast El Tarangu, vernoemd naar de bijnaam van voormalig wielrenner José Manuel Fuente, dingt mee naar de journalistieke prijs De Tegel. In zes gedeeltes wordt een absurd verhaal over de Spaanse renner en voormalig Tourwinnaar Lucien Van Impe uitgeplozen.

In 2003 krijgt Van Impe een telefoontje. Zijn oude rivaal Fuente is in België en wil afspreken. Geen ongewoon verzoek, alleen is de Spaanse renner officieel al zeven jaar eerder overleden. Van Impe aarzelt, toch gaan ze samen eten en halen ze herinneringen op aan vroeger. In El Tarangu pluist AudioCollectief SCHIK, samen met de Belgische journalist Filip Osselaer, het absurde verhaal uit.

De jury van de De Tegel was onder de indruk en nomineerde het hoorspel. De prijsuitreiking was voorzien voor 8 juni, maar kan in verband met de coronapandemie niet doorgaan. De organisatie bekijkt nog in welke vorm de bekendmaking er nu gaat uitzien.