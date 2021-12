Costa Ricaanse veldrijder toegezongen door fans in Namen

Wielerflits Kort

De naam van Felipe Timoteo Nystrom Spencer zal waarschijnlijk bij weinig veldritfans een belletje doen rinkelen, maar zondag stond de Costa Ricaan tijdens de wereldbekerveldrit in Namen voor het even in het middelpunt van de aandacht. Na een 51ste en laatste plaats werd hij luidkeels door het publiek toegezongen.

De 38-jarige Costa Ricaan werkte nog niet eerder een veldritseizoen af in Europa. Na Rucphen zaterdag (59ste) was de veldrit in Namen pas zijn tweede wedstrijd op Europese bodem. Zijn beste uitslag dit jaar is een 31ste plaats op de Pan-Amerikaanse kampioenschappen in de Verenigde Staten nog geen drie weken geleden.

Christophe Impens (CEO Golazo Cycling) plaatste een video van het opvallende tafereel op zijn Twitter, waarop te zien is dat Nystrom Spencer volop geniet van de aandacht van de Belgische crossfans.

Felipe Timoteo Nystrom Spencer, de Costa Ricaanse cyclocrosser op de Citadelle de Namur 👊.

Wat een publiek, wat een sfeer.#golazo #namur #cyclocross #wearecycling pic.twitter.com/7ZrjdqDLsI — Christophe Impens (@Xof_Impens) December 19, 2021