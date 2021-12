Brand verwoest wielererfgoed Sauna Diana, Van Aert en Van der Poel synchroon

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vaak te klein voor het tafellaken, maar te groot voor het servet. Vandaag over de allereerste ploegbus in het wielrennen en Wout van Aert en Mathieu van der Poel die solliciteren naar een olympische selectie voor… synchroon veldrijden!

Teambus Sauna Diana vat vlam

Consternatie in wielerland. Onze collega’s van wielerplatform Het Is Koers maakten het voorbije weekend melding van het in rook op gaan van de Sauna Diana-teambus. De bus met daarop schaarsgeklede vrouwen afgebeeld, is wielererfgoed; het was immers de eerste ploegbus in het peloton. De laatste jaren staat hij tentoongespreid in een weiland langs de snelweg A16 bij Galder. Corrie en wijlen Frans Siemons kochten de Engelse dubbeldekker indertijd aan om talenten van de plaatselijke wielervereniging te laten douchen en omkleden op de koers. Later kon men er ook in koken en wassen.

De bewuste bus baarde ook opzien bij de profs en ze was een voorloper van de grote ploegbussen die we tegenwoordig zien. Hoe de brand ontstaan is, is op dit moment nog niet duidelijk. Betrokkenen spreken over brandstichting, maar politie-onderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo is. In het Algemeen Dagblad valt te lezen dat diverse ex-profs uit binnen- en buitenland zich inmiddels gemeld hebben om een renovatie-actie te steunen.

Van Aert en Van der Poel doen aan synchroonfietsen

Een opvallende fragment tijdens de Wereldbeker in Dendermonde, op tweede kerstdag. Wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en Belgische kampioen Wout van Aert (Jumbo-Visma) deden namelijk voor heel eventjes, exact hetzelfde. De Nederlander en zijn eeuwige rivaal liepen zij aan zij de trappen op, om daarna tegelijkertijd met dezelfde sierlijke zwaai op hun stalen ros te springen. Ze trokken overigens niet lang gezamenlijk op, want Van Aert zou relatief snel bij Van der Poel weg rijden. Aan de streep was het verschil bijna vijftig seconden.