Wielerploegen 2021: Qhubeka ASSOS

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Qhubeka ASSOS.

Qhubeka ASSOS

Land: Zuid-Afrika

Sponsoren: Qhubeka (goededoelenorganisatie) en ASSOS (fabrikant wielerkleding)

Sinds: 2008 (eerder ook MTN-Qhubeka, Dimension Data en NTT)

UCI-afkorting: TQA

Fietsensponsor: BMC

Tenue 2021:

Vorig jaar

Het was een roerig jaar voor Qhubeka ASSOS, dat toen nog door het leven ging als NTT. Aan het begin van het jaar werd Bjarne Riis met veel bombarie naar de ploeg gehaald als teammanager, maar de samenwerking met de Deen werd geen groot succes. Het was de bedoeling van Riis en zakenpartners Lars Seier Christensen en Jan Bech Andersen een deel van de aandelen over te nemen, maar de overdracht liet lang op zich wachten.

Begin september werd duidelijk dat het voortbestaan van de ploeg serieus werd bedreigd, aangezien telecomgigant NTT het aflopende sponsorcontract niet verlengde. Een Deense dakramenboer was in beeld als overnamekandidaat, maar zover kwam het nooit. Renners werden vrijgegeven en zeer veel coureurs zochten hun heil ergens anders. Uiteindelijk sprong ASSOS in de bres, waardoor de ploeg van Douglas Rider nu door het leven gaat als Qhubeka ASSOS. Het schip is – voorlopig althans – van zinken gered.

De grootste slokop van het team was Giacomo Nizzolo, met vier zeges. Italiaans kampioen, Europees kampioen (ofschoon niet in NTT-tenue) en dan nog ritjes in Parijs-Nice en de Tour Down Under. Ben O’Connor won op fraaie wijze een etappe in de Giro, nadat hij de dag ervoor al tweede werd. Ook in de Ster van Bessèges won de Australiër een etappe. Verdere overwinningen kwamen op naam van Max Walscheid (twee ritten in de Tour de Langkawi) en Ryan Gibbons (Zuid-Afrikaans wegkampioen).

Verder was het team vooral diverse malen in de buurt van successen. Victor Campenaerts moest zich bijvoorbeeld vier keer tevreden stellen met een tweede plaats in voornamelijk tijdritten, terwijl ook Nizzolo met iets meer geluk nog wat koersen had kunnen winnen. Hij moest zijn seizoen immers voortijdig beëindigen met een spierscheuring.

Aantal overwinningen: 9

Belangrijkste resultaten:

Zeventiende etappe Giro d’Italia –

Italiaans kampioenschap wegwedstrijd –

Zuid-Afrikaans kampioenschap wegwedstrijd –

Tweede etappe Parijs-Nice –

Vijfde etappe Tour Down Under –

Transfers

Aangezien de toekomst van de ploeg lange tijd aan een zijden draadje hing, is het niet verwonderlijk dat een hoop namen zijn vertrokken bij de ploeg. Douglas Ryder nam afscheid van liefst negentien coureurs. Onder hen Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren, Roman Kreuziger, Louis Meintjes en Ben O’Connor. Zij hebben een plekje bij andere ploegen weten te versieren. Gerespecteerde profs als Enrico Gasparotto en Danilo Wyss zetten een punt achter hun actieve wielerloopbaan.

Giacomo Nizzolo, Max Walscheid, Domenico Pozzovivo en Victor Campenaerts zijn de ploeg trouw gebleven. Nic Dlamini en Reinardt Janse van Rensburg zorgen ook in 2021 voor Afrikaanse inbreng, maar met enkel deze renners begin je als WorldTour-ploeg niet veel. Sinds bekend werd dat de ploeg van de ondergang was behoed, regende het namelijk telefoontjes bij de ploegleiding. Lars Michaelsen sprak eind november van een lijst waarop zo’n honderd geïnteresseerde namen stonden. De keuze was derhalve toch nog reuze.

Heel wat renners voor wie elders geen plaats meer was, veroverden in extremis toch nog een plaatsje in het WorldTour-peloton van 2021. Denk aan Vuelta-ritwinnaars Sander Armée en Bert-Jan Lindeman. Dimitri Claeys, de nummer zes van de jongste Ronde van Vlaanderen, werd ook opgepikt, net als subtopper Simon Clarke.

Met Sergio Henao ging het de afgelopen seizoenen wat minder, maar hij heeft zijn sporen in het peloton wel verdiend. Fabio Aru is zonder twijfel de meest besproken aankoop van het team. Henao en Aru hopen hun loopbanen een nieuwe impuls te geven bij de Zuid-Afrikaanse formatie. Ze zullen daarbij onder meer worden ondersteund door Aart Vierhouten en Gabriele Missaglia, die als nieuwe ploegleiders aan boord werden gehaald.

UIT

Samuele Battistella (Astana-Premier Tech)

Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energie)

Stefan de Bod (Astana-Premier Tech)

Michael Carbel (gestopt)

Enrico Gasparotto (gestopt)

Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo)

Ryan Gibbons (UAE Emirates)

Ben King (Rally Cycling)

Roman Kreuziger (Gazprom-RusVelo)

Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert)

Ben O’Connor (AG2R Citroën)

Matteo Sobrero (Astana)

Jay Robert Thomson (gestopt)

Rasmus Tiller (Uno-X)

Michael Valgren (EF Pro Cycling)

Danilo Wyss (gestopt)

Gino Mäder (Bahrain Victorious)

Benjamin Dyball (Team UKYO)

Shotaro Iribe (Yowamushi Pedal Cycling)

IN

Sander Armée (Lotto Soudal)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Sean Bennett (EF Pro Cycling)

Connor Brown (NTT Continental)

Dimitri Claeys (Cofidis)

Simon Clarke (EF Pro Cycling)

Kilian Frankiny (Groupama-FDJ)

Lasse Norman Hansen (Alpecin-Fenix)

Sergio Henao (UAE Emirates)

Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma)

Matteo Pelucchi (Bardiani-CSF-Faizanè)

Robert Power (Team Sunweb)

Marco Schmid (Leopard)

Harry Tanfield (AG2R La Mondiale)

Karel Vacek (Colpack Ballan)

Emil Vinjebo (Riwal-Securitas)

Łukasz Wiśniowski (CCC Team)

Ambities voor 2021

Met slechts 27 renners begint Qhubeka ASSOS aan het seizoen. Daarmee hoort het qua aantal renners tot de onderkant van de WorldTour, maar aan de andere kant zal de ploeg bovenal blij zijn dat ze nog deel uitmaakt van de WorldTour. Er kan weer gebouwd worden. Dat doet de grotendeels vernieuwde formatie aan de hand van de Ubuntu-filosofie: Ik ben omdat wij zijn.

Fabio Aru was bij UAE Emirates een van de grootverdieners in het peloton. Hij zal het bij Qhubeka ASSOS met een pak minder geld moeten stellen, maar daar staat iets belangrijkers tegenover. Plezier. Dat leek bij de Italiaan een beetje weg bij UAE Emirates, maar ’s winters vermaakte hij zich opperbest in de modder. Het zal niet meevallen om weer helemaal de oude te worden, maar Aru is ervan overtuigd dat hij nog tot mooie dingen in staat is. Zijn glimlach terwijl hij in Italië deelnam aan veldritten verraadt dat hij nog altijd van het metier houdt. Da’s een mooi begin.

Gelijk verwachten dat hij na de Vuelta van 2015 een nieuwe grote ronde toevoegt aan zijn palmares gaat wat ver. Maar wie weet zien we Aru wel weer gekkebekkentrekkend naar een mooie overwinning in het hooggebergte rijden. Domenico Pozzovivo noemde de komst van zijn landgenoot in ieder geval ‘de kers op de taart’. Maar zelf zal Pozzovivo ook nog voor wat vuurwerk willen zorgen. Ondanks dat de 38-jarige de laatste jaren veel ellende heeft moeten doorstaan, sluiten we een top 5-klassering in zijn geliefde Giro d’Italia niet uit.

Voor de meeste overwinningen lijkt echter een andere Italiaan te moeten zorgen. En warempel, even voor het verschijnen van dit stuk schoot Giacomo Nizzolo al een eerste keer raak. De Clásica de Almería is niet een koers waarmee direct je hele seizoen is geslaagd, maar het kan een mooie voorbode zijn voor wat gaat komen. Milaan-San Remo staat hoog op zijn verlanglijstje, net als een ritzege in de Giro en de Tour. Als de regerend Europees kampioen net even die laatste procentjes kan vinden, kan het een onvergetelijk seizoen worden.

De overige rappe mannen binnen de equipe zijn niet van het niveau Nizzolo. Max Walscheid, Carlos Barbero en Matteo Pelucchi kunnen echter wel wat extra overwinningen binnenharken, zij het niet in de grootste wedstrijden. Andere renners die we zeker opschrijven voor een reeks leuke ereplaatsen hier en daar zijn Simon Clarke en Robert Power. Lasse Norman Hansen hoopt na zijn olympische omniumtitel van 2012 opnieuw mee te kunnen doen voor eremetaal op het hardhout van de velodroom van Izu. Op de weg mogen we hem vooral in de sprinttrein verwachten.

Victor Campenaerts is namens de Benelux de meest waarschijnlijke winnaar van wat koersen voor de ploeg, al kunnen Sander Armée, Bert-Jan Lindeman en Dimitri Claeys op een goede dag ook zeker eens uit hun slof schieten.

Selectie Qhubeka ASSOS 2021

Sander Armée

Fabio Aru

Carlos Barbero

Sean Bennett

Connor Brown

Victor Campenaerts

Dimitri Claeys

Simon Clarke

Nic Dlamini

Kilian Frankiny

Michael Gogl

Lasse Norman Hansen

Sergio Henao

Reinardt Janse van Rensburg

Bert-Jan Lindeman

Giacomo Nizzolo

Matteo Pelucchi

Robert Power

Domenico Pozzovivo

Marco Schmid

Andreas Stokbro

Dylan Sunderland

Harry Tanfield

Karel Vacek

Emil Vinjebo

Max Walscheid

Łukasz Wiśniowski

Totaal: 27 renners