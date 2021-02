WIelerploegen 2021: Lotto Soudal

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Lotto Soudal.

Lotto Soudal

Land: België

Sponsoren: Lotto (loterij) en Soudal (producent bouwmaterialen)

Sinds: 1985 (eerder ook Lotto-Adecco, Lotto-Domo, Davitamon-Lotto, Silence-Lotto, Omega Pharma-Lotto, Lotto Belisol)

UCI-afkorting: LTS

Fietsensponsor: Ridley

Tenue 2021:

Vorig jaar

Het vreemde wielerjaar 2020 begon meer dan uitstekend voor de manschappen van John Lelangue. Tijdens de Tour Down Under, de eerste WorldTour-afspraak van het seizoen, was het direct al drie keer prijs. Caleb Ewan boekte twee puike sprintzeges, terwijl Matthew Holmes voor een daverende verrassing zorgde op Old Willunga Hill. Hij maakte onderdeel van de vroege vlucht en toen Richie Porte in de finale bij hem aan wist te sluiten kon hij volgen. In de laatste meters reed Holmes de Tasmaan los en de Brit doorbrak daarmee de zegereeks van Porte op de helling.

Precies een maand na zijn tweede seizoenszege wist Ewan een derde wedstrijd op zijn naam te schrijven. De wegen in de Verenigde Arabische Emiraten zijn de pocketsprinter al heel wat keren gunstig gezind geweest en dat was in 2020 niet anders. Op de venijnige Hatta Dam etaleerde hij zijn klasse door de concurrentie gewoonweg uit het wiel te kletsen. Met vier WorldTour-successen op zak en nog wat ereplaatsen her en der dook de ploeg de coronapauze in. Toen het wielrennen weer op gang kwam, zouden er nog acht overwinningen aan worden toegevoegd.

John Degenkolb, die in 2020 voor het eerst in de kleuren van Lotto Soudal reed, had natuurlijk gehoopt weer te kunnen schitteren in het voorjaar, maar dat zat er niet in. Ook de Tour werd een mislukking door een vroege val. Tijdens de tumultueuze openingsetappe kwam hij te laat over de meet gebold. Twee weken daarna kon hij wel juichen in de Ronde van Luxemburg, waar de Duitser zowaar een etappe won. Hierna volgden top-10-plaatsen in de Gent-Wevelgem (zesde), Ronde van Vlaanderen (negende) en Brugge-De Panne (vierde). “Vooral mijn prestatie in de Ronde vond ik zeer sterk. Ik werd er eerder al twee keer zevende, maar zo dicht bij het podium eindigde ik nooit.”

Philippe Gilbert zal iets minder positief terugkijken op zijn sportieve prestaties in 2020. Ook hij moest de Tour, dankzij een gebroken knieschijf, noodgedwongen al vroeg verlaten. De rest van het seizoen zat er ook geen overwinning in, al kwam hij er in de Tour de Wallonie nog wel in de buurt. Gelukkig voor Lotto Soudal was Caleb Ewan ook na de herstart in vorm. Hij pakte wél een overwinning in de Wallonië, wat een mooie opmaat bleek voor de Ronde van Frankrijk, waar hij liefst twee etappes won.

Op de derde dag van La Grande Boucle schoot hij raak in Sisteron en ook tijdens de elfde etappe pakte hij uit met een winnende sprint. Hij won de veelbesproken sprint van Poitiers door in de laatste meters als een duveltje uit een doosje over zijn rivalen heen te wippen. Het jaar voor Ewan werd nog mooier, want hij wist half oktober ook de Scheldeprijs op zijn naam te schrijven, waarmee hij zijn seizoenstotaal op zeven bracht.

Tijdens de twee andere grote ronden liet Lotto Soudal zich eveneens diverse keren van voren zien. In de Giro werden Harm Vanhoucke, Matthew Holmes en Thomas de Gendt een keer derde in een etappe, terwijl De Gendt deze plaats ook bezette in het bergklassement. Voor twee laatste aansprekende dagsuccessen moeten we echter naar Spanje, waar Tim Wellens nog eens zijn goede benen onder kon schroeven. In de vijfde etappe was hij in Sabiñanigo de beste na een lange ontsnapping. Op dag veertien kraaide Wellens opnieuw victorie na een vlucht. Het maakt dat Lotto Soudal wat overwinningen betreft kan terugkijken op een degelijk jaar!

Aantal overwinningen: 12

Belangrijkste resultaten:

Tour de France – in etappe 3 en 11

Vuelta a España- in etappe 5 en 14

Scheldeprijs –

Tour Down Under – in etappe 2, 4 en 6

UAE Tour – in etappe 2

Transfers

Het geld klotst bij Lotto Soudal niet tegen de plinten op. De meest aansprekende namen in de selectie heeft de WorldTour-formatie desondanks binnenboord weten te behouden. Gilbert, Ewan, Degenkolb, De Gendt, Wellens; ze koersen ook dit jaar in het zwart-wit-rode truitje. Harm Vanhoucke maakte afgelopen oktober tijdens de Giro d’Italia onder meer indruk op de flanken van de Etna, maar toen had hij al tot eind 2022 bijgetekend. Het zogenaamde middenveld is echter, al dan niet om budgettaire redenen, bijna volledig verdwenen.

Voor Jonathan Dibben, Brian van Goethem en Nikolas Maes betekende het ontslag per aangetekend schrijven de facto het einde van hun actieve wielerloopbaan. Adam Hansen blijft weliswaar fietsen, maar hij gaat er ook naast fietsen en hardlopen. Hij hoopt nog een keer het WK Ironman te mogen doen. Groterondereeksen zullen we hem echter niet meer zien afwerken. Stan Dewulf, Sander Armée en Jelle Wallays kregen een contract bij een andere WorldTour-ploeg. Rémy Mertz en Rasmus Iversen zochten hun heil op respectievelijk ProContinentaal en amateurniveau.

In totaal werden vijf renners vanuit de beloftenploeg van Lotto Soudal overgeheveld naar de hoofdmacht. Aan de Australiër Harry Sweeny (22) en de Belgen Sébastien Grignard (21), Maxim Van Gils (21), Viktor Verschaeve (22) en Xandres Vervloesem (20) werd naar verluidt getrokken door een aantal grote teams, maar ze grepen allemaal de kans aan om binnen een vertrouwde organisatie door te groeien. Florian Vermeersch werd die mogelijkheid afgelopen juni al geboden.

De ploeg werd niet enkel versterkt met renners uit eigen kweek, zo kwam de Waalse klimmer Sylvain Moniquet (23) over van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Filippo Conca (22) reed vorig jaar bij Biesse Arvedi en als stagiair bij Androni Giocattoli, en Andreas Kron (22) ruilde het shirt van Riwal-Securitas in voor dat van de ploeg van John Lelangue. Nieuwe namen met het oog op de toekomst.

U ziet het: heel wat jonge snaken bij Lotto Soudal. Op het moment van schrijven bestaat de ploeg voor iets meer dan de helft uit renners jonger dan 25 jaar. Dat komt de formatie op wat kritiek te staan, maar teammanager Lelangue deelt deze kritiek niet: “De vrees dat we ons met een té jonge mix op WorldTour-niveau in de voet gaan schieten, deel ik niet”, zei hij afgelopen najaar. De tijd zal ons moeten leren wat de verjongingskuur oplevert.

UIT

Sander Armée (Qhubeka ASSOS)

Stan Dewulf (AG2R Citroën)

Jonathan Dibben (stopt)

Brian van Goethem (stopt)

Carl Fredrik Hagen (Israel Start-Up Nation)

Adam Hansen (stopt)

Rasmus Iversen (Herning CK Elite)

Nikolas Maes (stopt)

Rémy Mertz (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Jelle Wallays (Cofidis)

IN

Filippo Conca (Biesse Arvedi)

Sébastien Grignard (Lotto Soudal U23)

Andreas Kron (Riwal Securitas)

Kamil Małecki (CCC Team)

Sylvain Moniquet (Groupama-FDJ U23)

Harry Sweeny (Lotto Soudal U23)

Maxim Van Gils (Lotto Soudal U23)

Florian Vermeersch (Lotto Soudal U23) – sinds 1/6/2020

Viktor Verschaeve (Lotto Soudal U23)

Xandres Vervloesem (Lotto Soudal U23)

Ambities voor 2021

Als Belgische ploeg hoopt Lotto Soudal natuurlijk op successen in de voorjaarsklassiekers. Met name John Degenkolb en Philippe Gilbert zijn hierin de spitsen, al kan een Caleb Ewan natuurlijk ook een wedstrijd als Milaan-San Remo of de Scheldeprijs winnen. Een Parijs-Roubaix of een Ronde van Vlaanderen al hij echter niet zo snel winnen. Gelukkig kunnen daar Gilbert en Degenkolb voor zorgen.

Gilbert droomt nog altijd van het winnen van zijn vijfde monument. Milaan-San Remo staat het hoogst op zijn wensenlijstje, maar of zijn kansen daar ook het hoogst zijn? Dat valt te betwijfelen, al waren er ook veel mensen die dachten dat hij nooit Parijs-Roubaix zou kunnen winnen. Gilbert mogen we niet uitvlakken. Niet tussen Poggio en San Remo, niet op de Mariaborrestraat, niet op de Roche-aux-Faucons. Voor Degenkolb geldt eigenlijk, met uitzondering van de klimklassiekers, hetzelfde. Als het allemaal meezit, kunnen de twee veel aan elkaar hebben.

Grote rondes gaat Lotto Soudal dit jaar niet winnen, maar er is voldoende potentieel om er ritten te winnen. Denkt u aan de renners die vorig jaar voor ritzeges zorgden, maar laten we ook mannen als Thomas De Gendt en – waarom ook niet – Harm Vanhoucke niet vergeten. Vanhoucke als coming man in het gebergte en De Gendt als misschien wel dé rittenkaper bij uitstek, al mogen we een Wellens op dat vlak ook niet onderschatten. En de klassieke speerpunten zullen net zo goed azen op dagsuccessen.

Een quizvraag: wat hebben Alessandro Petacchi, Pierino Baffi, Miguel Poblet met elkaar gemeen? Ze hebben in alle grote rondes in hetzelfde jaar een etappe gewonnen. Poblet deed het in 1956, Pierino Baffi volgde twee jaar later en Alessandro Petacchi presteerde dit in 2003. Als het aan Caleb Ewan ligt, is hij de volgende in dit rijtje. Een stevige ambitie, maar hij behoort wel tot het clubje renners dat het zou moeten kunnen.

Ewan is een van de vijf beste sprinters ter wereld en de Australiër weet al hoe het voelt om in alle grote rondes een etappe te winnen. Als hij in zijn missie slaagt, mag Lotto Soudal al spreken van een geslaagd seizoen. En denk dan ook nog eens aan al die andere wedstrijden die hij kan winnen. In etappekoersen pikt Ewan regelmatig een graantje mee, en zo rijden er in de ploeg nog een paar mannen rond. Als de overwinning van Tim Wellens in de Ster van Bessèges een voorbode is, kan het een prachtig jaar worden voor Lotto Soudal.

Selectie Lotto Soudal 2021

Filippo Conca

Steff Cras

Jasper De Buyst

Thomas De Gendt

John Degenkolb

Caleb Ewan

Frederik Frison

Philippe Gilbert

Kobe Goossens

[flag;be] Sébastien Grignard

[flagg:gb] Matthew Holmes

Roger Kluge

Andreas Kron

Tomasz Marczyński

Kamil Małecki

Sylvain Moniquet

Stefano Oldani

Harry Sweeny

Gerben Thijssen

Tosh Van Der Sande

Maxim Van Gils

Brent Van Moer

Harm Vanhoucke

Florian Vermeersch

Viktor Verschaeve

Xandres Vervloesem

Tim Wellens

Totaal: 27 renners

Lees ook: Interview met John Degenkolb: “Dromen van een tweede triomf op de piste van Roubaix”