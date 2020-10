Lotto Soudalmanager Lelangue verdedigt verjonging: “Andere teams lonkten naar onze eigen kweek”

Lotto Soudal laat een pak ervaren renners vertrekken en vervangt hen voornamelijk door neoprofs. Het zogenaamde middenveld is, al dan niet om budgettaire redenen, bijna volledig verdwenen en dat zorgt voor kritiek. Teammanager John Lelangue verdedigt zich. “De vrees dat we ons met een té jonge mix op WorldTour-niveau in de voet gaan schieten, deel ik niet.”

“Bieden Jens Keukeleire en Jelle Wallays dan zoveel meer garantie op klassiek succes? Neen, toch? Dan richt ik het vizier liever voluit op de toekomst en investeer ik in beloftevolle jeugd”, vertelt Lelangue in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws. “Ik denk niet dat ons middenveld in de Vlaamse klassiekers zó zwak was. Brent Van Moer en Florian Vermeersch zijn de speerpunten van een nieuwe, sterke generatie. Die worden écht wel coureur.”

Sunweb als voorbeeld

“Zet daar in 2021 nog Gilbert, Degenkolb, Frison en De Buyst bij en we hebben toch een mooie ploeg? Er waren mogelijkheden genoeg om aan te vullen met rijpe dertigers. Maar waartoe dient onze opleidingsploeg dan? Sunweb, Jumbo-Visma, BORA-hansgrohe en AG2R lonkten naar onze ‘eigen kweek’. Reden genoeg om Grignard, Van Gils, Verschaeve, Vervloesem, Sweeny en co. in eigen huis te houden.”

Voorts verdedigt Lelangue ook de keuze voor het aantrekken van Kron en Conca. “Tuurlijk is het een beetje pokeren. En ja, we verliezen al eens het pleit, zoals met Van Wilder en Vandenabeele (allebei naar Sunweb, red). Eigen keuze van die jongens. Maar de vrees dat we ons met een té jonge mix op WorldTour-niveau in de voet zouden schieten, deel ik niet. Sunweb kwam met zes jongeren (op een totaal van zeven, red.) aan de start van de Waalse Pijl. In Luik-Bastenaken-Luik was Benoot (26) de oudste. Kijk naar de resultaten.”

Klik tussen Gilbert en Degenkolb

Lelangue is het ook niet eens met de kritiek op het aantrekken van Philippe Gilbert en John Degenkolb, een jaar geleden. Te oud. Ze hebben het beste achter de rug, klonk het. “Eén jaar later is de vaststelling dat John één van zijn beste klassieke campagnes in jaren heeft gereden”, vindt Lelangue. “Hij won een mooie etappe in de Ronde van Luxemburg en finishte zowel in de BinckBank Tour, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen als Brugge-De Panne in de top tien.”

“Jammer dat Parijs-Roubaix werd afgelast. Ik had het nog eens willen zien. Ook Philippe Gilbert vind ik overigens nog steeds zijn waarde hebben. Zijn afwezigheid in oktober was een aderlating. Het klikt enorm tussen hem en John, die chemie had iets kunnen opleveren. Ik vind dus dat we de juiste sportieve keuzes hebben gemaakt. Ondertussen laat ik onze andere kopmannen Wellens, Ewan en De Gendt verder hun ding doen: ritten kapen in het (grote)rondewerk, dat McEwen en Greipel doorheen de jaren tot hét DNA van deze ploeg hebben gemaakt.”