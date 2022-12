Eindejaarslijstjes: De mooiste zege van Arnaud De Lie in 2022

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2022? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de mooiste zege van Arnaud De Lie in 2022.

Volta Limburg Classic

Arnaud De Lie kon in 2022 negen keer zijn handen in de lucht steken. Eind januari won hij zijn eerste koers bij de profs, als neoprof nota bene. Een eerste zege is altijd mooi, maar we slaan zijn zege in Challenge Mallorca toch over voor dit lijstje. De eerste overwinning die we selecteren, is die van de Volta Limburg Classic.

Op een koude dag in en rond Eijsden reed De Lie weg met een groep favorieten. Die was tot stand gekomen na een stevige beurt van Tom Dumoulin op het Mheerelindje, op negentien kilometer van de streep. Naast De Lie en Dumoulin zaten ook onder meer Loïc Vliegen, Stefano Oldani en Kamiel Bonneu in die groep. De jonge renner van Lotto Soudal reageerde vervolgens aandachtig op elke aanval, waardoor de groep ging sprinten om de zege.

Terwijl Dumoulin niet kon meesprinten omwille van een lekke band, draaide De Lie als eerste de laatste rechte lijn op in Eijsden. Met nog een goede 200 meter te gaan, sprintte de Belg zijn concurrenten meer dan vlot uit de wielen. Op de kasseitjes reed hij een zeer indrukwekkende sprint. Kortom: een machtsvertoon.

Heistse Pijl

De Heistse Pijl was een zeer chaotische koers. De finale draaide rond de Heistse Berg, die de laatste keer beklommen moest worden op een goede kilometer van de streep. Davide Ballerini en Piet Allegaert vielen beiden aan op de kasseiklim, maar konden niet wegrijden. Dat had alles te maken met De Lie, die alle demarrages kon counteren en zich telkens naar het achterwiel van de aanvallers kon sleuren.

Op de top van de Heistse Pijl ontstond er op die manier wel een lastige situatie. De Lie had samen met Allegaert en de Italiaan Giacomo Nizzolo een klein gaatje, waardoor de drie koplopers met een kleine voorsprong de laatste lange rechte lijn aanvatten. De Waal had echter geen schrik en zette zich gewoon aan kop van de groep. De Lie liet het tempo zakken en liet een andere groep tot aan het wiel van de drie leiders komen.

Net op het moment dat dit groepje, met onder meer Mark Cavendish en Daniel McLay, ging aansluiten, ging De Lie aan. Op 200 meter van de streep versnelde hij indrukwekkend met zijn kenmerkende lange halen. Nizzolo en Cavendish, vanuit de achtergrond, kwamen in de buurt, maar moesten vrede nemen met het podium. De Lie won in Heist-op-den-Berg zijn vijfde zege van het seizoen. Een knappe prestatie, maar vooral de manier waarop was indrukwekkend. Hij domineerde de finale compleet en werkte het vooral zeer koeltjes af.

Ronde van Limburg

De finale van de Ronde van Limburg was niet zo speciaal als die van de Heistse Pijl. Meer zelfs, de eendagskoers eindigde gewoon in een massasprint. Toch was het geen normale massasprint, aangezien de laatste honderden meters flink oplopend waren. Waar De Lie bij zijn vorige zeges het afrondde op het vlakke, kreeg hij in Belgisch Limburg een kans om zich ook te bewijzen op een zwaardere finish. Bovendien stonden er ook een aantal grotere namen aan de start zoals Tim Merlier en Sam Bennett, wat het extra spannend maakte.

In de absolute finale was het BORA-hansgrohe dat het initiatief nam. Met name Danny van Poppel zorgde voor een perfecte lead-out voor zijn Ierse kopman Bennett. Die beschikte echter niet over de juiste benen en geraakte niet over de Nederlander. Geen Bennett die het ging opnemen tegen De Lie dus. Die andere topfavoriet, Merlier, kwam ook niet in aanmerking voor de zege door slechte positionering – en het verliezen van Timo Kielich, die een belangrijke rol speelde in de laatste kilometer.

Nu terug naar de laatste honderden meters. Van Poppel trok de sprint aan, maar besefte al snel dat Bennett niet voor de zege ging sprinten. De lead-out bleef dan zelf maar sprinten, maar was volledig kansloos tegen De Lie. Laatstgenoemde nam verschroeiend over in de laatste rechte lijn en liet iedereen achter. Wederom een imposante sprint van De Lie, die zeer veel kracht uitstraalt. Bij het passeren van de finish trakteerde hij de fans nog op een mooi zegegebaar (zie foto): een verwijzing naar zijn bijnaam le taureau, wat stier betekent in het Frans.

Etappe drie Tour de Wallonie

In de Tour de Wallonie kreeg De Lie de kans om een gooi te doen naar een overwinning op het 2.Pro-niveau. Tot die tijd waren zijn overwinningen telkens van het lagere 1.1-niveau. In de derde rit naar Rochefort kregen de renners een zwaar parcours voorgeschoteld, al waren de sprinters zeker niet kansloos.

Na een zeer snelle openingsfase en een zware finale moest een aantal snelle mannen afhaken, onder meer Merlier moest de rol lossen. Wie wel kon overleven: De Lie. Naast De Lie kwamen ook Axel Laurence, Matteo Moschetti en Alex Aranburu nog in aanmerking voor de dagzege. De grootste concurrent van De Lie kwam echter uit het kamp van Intermarché-Wanty-Gobert. Biniam Girmay zat namelijk nog in het peloton en had besloten om zich te mengen in de sprint.

De Lie vs. Girmay, twee seizoensrevelaties tegen elkaar. In de straten van het Waalse Rochefort was het De Lie die als eerste de sprint aanging. Girmay trok zich ook op gang, maar kwam eigenlijk nooit in de buurt van de snellere Waal. Voor De Lie was het zijn zevende zege van het seizoen. Daar kwam dan nog eens bovenop dat het zijn eerste zege was op 2.Pro-niveau, zoals daarnet vermeld.

Egmont Cycling Race

De Egmont Cycling Race was de laatste koers die De Lie kon winnen in 2022. De Vlaamse eendagskoers van en naar Zottegem was in principe een prooi voor de sprinters, maar het werd toch zeer spannend. Vroege vluchter Robert Scott hield in eerste instantie heel lang stand. Nadat hij gegrepen was, was het Kristian Sbaragli die op kop reed. De renner van Alpecin-Deceuninck knalde echt door de straten van Zottegem, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven.

Dat laatste had alles te maken met Groupama-FDJ. De Franse ploeg reed in de laatste kilometer het gaat naar Sbaragli dicht, die pas gegrepen werd op 400 meter van de finish. Vervolgens was het topfavoriet Arnaud Démare die als eerste begon aan de sprint. Démare zette goed aan, maar in de laatste honderd meter werd hij nog gepasseerd door De Lie.

Een zeer cleane sprint van De Lie, die zijn negende koers van het seizoen won. Bovendien klopte hij Démare, die eerder dit seizoen nog drie etappes won in de Giro d’Italia, na een mooi duel. De Lie bewees met die zege dat hij klaar is om het op te nemen tegen de allersnelste renners van de wereld. Allez-y, taureau!

