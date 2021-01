Wielerploegen 2021: AG2R Citroën

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan AG2R Citroën.

AG2R Citroën

Land: Frankrijk

Sponsoren: AG2R La Mondiale (verzekeringsmaatschappij) en Citroën (autofabrikant)

Sinds: 1992 (eerder ook Chazal en Casino)

UCI-afkorting: ACT

Fietsensponsor: BMC

Tenue 2021:

Vorig jaar

Net als in 2019 eindigde AG2R La Mondiale afgelopen jaar in het rechterrijtje van de UCI-ranking. Slechts vijf overwinningen werden behaald, al moet worden gezegd dat koersen waar de ploeg voorheen succesvol was, zoals het Circuit Cycliste Sarthe, de GP Plumelec-Morbihan, Boucles de la Mayenne en La Poly Normande, werden afgelast. Een keer pakte de ploeg een overwinning van WorldTour-niveau. Nans Peters kwam in de Touretappe naar Loudenvielle als eerste over de finish, nadat hij een lange ontsnapping succesvol afrondde.

Kopman Romain Bardet bleef net als een seizoen eerder op nul steken. In eerste instantie zou de Franse klimmer na zeven deelnames op rij ontbreken in de Tour de France; hij zou debuteren in de Giro d’Italia en zich daarnaast richten op de Olympische Spelen, de Vuelta a España en het WK in Martigny. Nadat de Spelen werden uitgesteld, veranderden ook de plannen voor Bardet. Die ging dan toch naar de Tour, waar hij aan het einde van de tweede week de strijd zou staken. Toen was al duidelijk dat hij aan het einde van het seizoen naar Team DSM zou vertrekken.

Ook Pierre Latour kon de ploeg geen successen bezorgen. In de Tour de France, waar hij in 2018 nog de beste jongere was, kon hij niet imponeren. Nog in de openingsetappe was hij gevallen en na twee weken te hebben gekoerst met een pijnlijke linkerheup, stapte hij af. Dat bleek zijn laatste optreden voor het Franse team, want hij verkaste deze winter naar Total Direct Energie. Oliver Naesen lukte het niet die zege in een voorjaarsklassieker binnen te slepen. In de Ronde van Vlaanderen moest hij genoegen nemen met de zevende plaats.

Benoît Cosnefroy werd al de nieuwe Julian Alaphilippe genoemd en klimt met rasse schreden de wielerladder omhoog. Drie van de vijf zeges van AG2R La Mondiale kwamen op conto van de 25-jarige klassiekerspecialist, die in zowel de GP la Marseillaise, het eindklassement van de Ster van Bessèges en de vierde etappe van La Route d’Occitanie de beste was. Daarnaast droeg hij vijftien dagen de bolletjestrui in de Tour en speelde hij een voorname rol in de Ardennenklassiekers. In de Waalse Pijl moest hij enkel Marc Hirschi voor zich dulden en in de Brabantse Pijl was hij derde.

Naast Peters en Cosnefroy zorgde Dorian Godon voor het vijfde succes van het seizoen. De lange Fransman wist in Parijs-Camembert samen met Maurits Lammertink uit de greep te blijven van de sprintersploegen en vloerde zijn Nederlandse vluchtkompaan vervolgens in de sprint. De jonge Clément Champoussin voegde zich pas in de loop van het jaar bij de ploeg, maar wist al wel gelijk indruk te maken in de Tour de Luxembourg. Ook zijn optreden in de Vuelta a España bood genoeg aanknopingspunten voor de toekomst.

Aantal overwinningen: 5

Belangrijkste resultaten:

GP la Marseillaise –

Eindklassement Ster van Bessèges –

Vierde etappe La Route d’Occitanie –

Achtste etappe Tour de France –

Parijs-Camembert –

Waalse Pijl –

Parijs-Tours –

Brabantse Pijl –

Transfers

In vergelijking met de afgelopen drie seizoenen was AG2R Citroën erg actief op de transfermarkt. Kopstukken Romain Bardet en Pierre Latour kozen voor een nieuw avontuur bij respectievelijk Team DSM en Total Direct Energie. Naast Latour trokken de klimmers Alexandre Geniez en Alexis Vuillermoz eveneens naar de ploeg van Jean-René Bernaudeau. Kasseienvreter Silvan Dillier, in 2018 de nummer twee in Parijs-Roubaix, kreeg geen nieuw contract aangeboden en verkaste naar het Alpecin-Fenix van onder meer Mathieu van der Poel.

Ook Quentin Jauregui en Harry Tanfield koersen dit jaar voor een nieuwe werkgever. Daarnaast hingen drie renners hun fiets aan de haak. Klassiekerspecialist Stijn Vandenbergh vond geen nieuwe ploeg en beëindigde na veertien profseizoenen zijn carrière. Liever had hij nog een voorjaar gedaan, maar gesprekken met Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert werden nooit echt concreet. Axel Domont kondigde zijn afscheid aan, nadat zijn contract niet werd verlengd. Clément Chevrier reed met de Brabantse Pijl zijn laatste koers.

Daartegenover staat de komst van een elftal nieuwkomers. De grootste naam is zonder twijfel die van Greg Van Avermaet. De olympische wegkampioen van Rio komt over van CCC, dat ophield te bestaan. Bij AG2R Citroën moet hij een van de kopstukken voor het voorjaar worden. “Deze ploeg bestaat volgend jaar dertig jaar. Er is voldoende ervaring in huis”, zei hij onlangs in gesprek met WielerFlits. “In mijn gesprekken met Vincent Lavenu merkte ik dat hij een groot koersliefhebber is. De motivatie om voor hem te rijden is groot.”

Lees ook: Greg Van Avermaet: “Teller terug op nul en er vol tegenaan”

De ambities voor het voorjaar worden verder onderstreept met het binnenhalen van Bob Jungels. De Luxemburger verliet het vertrouwde nest bij Deceuninck-Quick-Step in de hoop bij AG2R Citroën zijn oude niveau terug te vinden. “Er zijn hier minder renners met dezelfde doelen als ik”, vergeleek hij beide ploegen. “Daarnaast zijn er niet zoveel renners die hebben gewonnen wat ik heb gewonnen. Ik voel me dan ook meer een leider bij AG2R Citroën. Het is nu aan mij om deze status eer aan te doen.”

Ook Michael Schär en Gijs Van Hoecke, die beiden net als Van Avermaet van CCC over kwamen, en Stan Dewulf zijn als versterkingen van de voorjaarskern binnengehaald. Een andere nieuwe naam in de ploeg is Lilian Calmejane. De Franse klimmer komt over van Total Direct Energie en wil in een nieuwe omgeving zijn carrière een nieuwe impuls geven. Sprinter Marc Sarreau is eveneens nieuw in de ploeg, net als Damien Touzé, Giroritwinnaar Ben O’Connor en de neoprofs Anthony Jullien en Nicolas Prodhomme.

UIT

Romain Bardet (Team DSM)

Clément Chevrier (gestopt)

Silvan Dillier (Alpecin-Fenix)

Axel Domont (gestopt)

Alexandre Geniez (Total Direct Energie)

Quentin Jauregui (B&B Hotels)

Pierre Latour (Total Direct Energie)

Harry Tanfield (Qhubeka ASSOS)

Stijn Vandenbergh (gestopt)

Alexis Vuillermoz (Total Direct Energie)

IN

Lilian Calmejane (Total Direct Energie)

Stan Dewulf (Lotto Soudal)

Anthony Jullien (AG2R La Mondiale)

Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step)

Ben O’Connor (NTT)

Nicolas Prodhomme (Cofidis)

Marc Sarreau (Groupama-FDJ)

Michael Schär (CCC)

Damien Touzé (Cofidis)

Greg Van Avermaet (CCC)

Gijs Van Hoecke (CCC)

Ambities voor 2021

Toen de ploeg nog AG2R La Mondiale heette, werd met Romain Bardet jarenlang sterk ingezet op een klassement in de Tour de France. Nu het team een andere naam draagt, gaat de balans plots richting de klassiekers. Met het binnenhalen van Greg Van Avermaet en Bob Jungels naast Oliver Naesen en Benoît Cosnefroy heeft de formatie van manager Vincent Lavenu een sterk blok voor het voorjaar. Daarvoor werden eveneens de ondersteunende krachten Stan Dewulf, Michael Schär en Gijs Van Hoecke aangetrokken.

Het team heeft als doel om een sterke ploeg af te vaardigen in het voorjaar, zei Van Avermaet, die tot aan de Amstel Gold Race de belangrijkste klassiekers gaat rijden. “Er was al een sterke ploeg met Oli; met mezelf en Bob Jungels voor de Ardense klassiekers en eventueel een paar Vlaamse erbij, zitten we goed. Stan Dewulf is een helper met veel potentieel. Tel daar jongens als Michael Schär, Gijs Van Hoecke, Julien Duval en Oli’s broer Lawrence bij op en we beschikken over een goede ploeg van zeven, acht man.”

Zonder Bardet en Latour gaat AG2R Citroën komend seizoen op jacht naar dagsuccessen in de grote ronden, in plaats van een kort klassement. Daar slaagde de ploeg de afgelopen jaren toch steeds wel in. Zo won Nans Peters de afgelopen twee seizoenen etappes in de Tour en de Giro. De Franse renner, van wie de grootouders van vaderskant uit Nederland komen, verheugt zich op de Tour. “Het parcours bevalt me wel. Vooral in de Pyreneeën liggen kansen voor de aanvallende renners en de vluchters.”

Van Avermaet en Jungels hebben ook hun zinnen gezet op de Tour, die natuurlijk een belangrijke afspraak blijft voor elke Franse ploeg. Beide renners willen voor ritzeges gaan en gebruiken de ronde tevens als voorbereiding op de Spelen. Wie ook van plan is om te schitteren in de Tour, is Cosnefroy. De beloftewereldkampioen van 2017 heeft het routeboek al goed bekeken en zag dat in de eerste week al enkele etappes voor puncheurs liggen. “Ik hoop in de eerste week het geel aan te trekken. Het lijkt misschien een gekke ambitie, maar het is absoluut een droom.”

In het rondewerk kunnen we ook Lilian Calmejane (die in de Tour en de Vuelta al eens wist te winnen) en Ben O’Connor (etappewinnaar in de afgelopen Giro) verwachten. In nieuwkomers Marc Sarreau en puncheur Damien Touzé ziet teammanager Lavenu ‘mannen voor de toekomst’. Dan is een brug naar Clément Champoussin snel gemaakt. De jonge Fransman kan op termijn de nieuwe kopman in de grote ronden worden, maar normaal gesproken is 2021 nog een leerjaar. Dat geldt ook voor Jaakko Hänninen, die als eerste van de ploeg bijtekende tot eind 2024.

Selectie AG2R Citroën 2021

François Bidard (19/03/1992)

Geoffrey Bouchard (01/04/1992)

Lilian Calmejane (06/12/1992)

Clément Champoussin (29/05/1998)

Mikaël Cherel (17/03/1986)

Benoît Cosnefroy (17/10/1995)

Stan Dewulf (20/12/1997)

Julien Duval (27/05/1990)

Mathias Frank (09/12/1986)

Tony Gallopin (24/05/1988)

Ben Gastauer (14/11/1987)

Dorian Godon (25/05/1996)

Alexis Gougeard (05/03/1993)

Jaakko Hänninen (16/04/1997)

Anthony Jullien (05/03/1998)

Bob Jungels (22/09/1992)

Lawrence Naesen (28/08/1992)

Oliver Naesen (16/09/1990)

Ben O’Connor (25/11/1995)

Aurélien Paret-Peintre (27/02/1996)

Nans Peters (12/03/1994)

Nicolas Prodhomme (01/02/1997)

Marc Sarreau (10/06/1993)

Michael Schär (29/09/1986)

Damien Touzé (07/07/1996)

Greg Van Avermaet (17/05/1985)

Gijs Van Hoecke (12/11/1991)

Andrea Vendrame (20/07/1994)

Clément Venturini (16/10/1993)

Larry Warbasse (28/06/1990)

Totaal: 30 renners