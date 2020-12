Benoît Cosnefroy droomt van gele trui: “Echt wel een doel”

Benoît Cosnefroy wist het voorbije wielerseizoen op een goede manier af te sluiten, met podiumplaatsen in de Waalse Pijl, Brabantse Pijl én Parijs-Tours. De Fransman van AG2R Citroën hoopt volgend jaar ereplaatsen om te zetten in overwinningen.

De 25-jarige Cosnefroy blikt met Cyclism’Actu vooruit op 2021. De explosieve renner heeft het onder meer over de Tour de France. In de eerste week krijgen de renners al meteen twee lastige ritten (naar Landerneau en Mûr de Bretagne) voor puncheurs voorgeschoteld.” De eerste etappe finisht al gelijk op een pittige helling.

De winnaar van de openingsetappe mag ook de eerste gele trui aantrekken. “Ik ga dan ook voor de gele trui, dat hoef ik niet te verbergen. Ik hoop te schitteren in de eerste week en dan mag ik wellicht de gele trui aantrekken. Het lijkt misschien een gekke ambitie, maar het is absoluut een droom. Ik zal echt proberen om in topvorm aan de start te staan.”

Ardennenklassiekers

Over zijn programma kan Cosnefroy nog niet al te veel vertellen. “Maar het zal wel een klassieke wedstrijdplanning worden. Ik hoop het seizoen te beginnen in Frankrijk en dan zal ik weer toewerken naar de Ardenneklassiekers. Ik zal wellicht deelnemen aan de Ronde van het Baskenland. Er kan echter nog veel gebeuren”, doelt Cosnefroy onder meer op de coronapandemie.

AG2R La Mondiale gaat volgend seizoen overigens verder als AG2R Citroën. De Franse formatie presenteerde vandaag het nieuwe tenue en teammanager Vincent Lavenu besloot eerder al om de selectie van een kwaliteitsinjectie te voorzien. “Ik ben blij dat ik voor drie heb bijgetekend”, aldus Cosnefroy. “Ik geloof namelijk in dit geweldige project.”