Greg Van Avermaet: “Teller terug op nul en er vol tegenaan!”

Die bruine broek vindt Greg Van Avermaet maar niets. Maar verder kijkt de 35-jarige Olympische kampioen vooral met een positief gevoel tegen 2021 aan. “Natuurlijk denk ik nog te kunnen winnen tegen Van der Poel en Van Aert. Ik zou hier anders niet zitten. AG2R-Citroën trekt trouwens met een sterk geheel naar de klassiekers.”

Greg Van Avermaet is hersteld van zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik. Dat hij niet gestart is in de Ronde van Vlaanderen, vindt hij nog steeds de juiste beslissing. “Ik mocht van mijn lichaam niet verlangen zo’n zware wedstrijd te rijden, ook al was ik conditioneel in orde. Ik heb in de Ronde al alle plaatsen behaald, behalve de eerste. En dat zou er in de gegeven omstandigheden ook niet ingezeten hebben”, is hij eerlijk.

“Zes tot acht weken na mijn val in Luik had ik nog pijn. Het heeft zijn tijd nodig gehad. Maar ondertussen fiets ik opnieuw pijnvrij. Ik ben volledig hersteld.” Van Avermaet voelt zich klaar om in 2021 opnieuw zijn niveau te halen. Bij AG2R-Citroën wordt hij overigens goed omringd om in de klassiekers hoge ogen te gooien.

“In januari naar Denia”

“Het team heeft als doel om een sterke ploeg af te vaardigen in het voorjaar. Vandaar ook dat ze mij hebben aangetrokken. Er was al een sterke ploeg met Oli (Oliver Naesen, red). Met mezelf en Bob Jungels voor de Ardense klassiekers en eventueel een paar Vlaamse erbij, zitten we goed. Stan Dewulf is een helper met veel potentieel. Tel daar jongens als Michael Schär, Gijs Van Hoecke, Julien Duval en Oli’s broer (Lawrence Naesen, red) bij en we beschikken over een goede ploeg van zeven, acht man.”

Van Avermaet geeft aan dat hij zijn nieuwe ploegmaats nog niet allemaal kent. “Voorlopig ken ik tachtig procent van de ploegmaats van naam, maar ik kan daar nog niet overal gezichten op plakken. Onze decemberstage is door Covid-19 ook in het water gevallen. Pas in januari in Denia komen we met z’n allen samen.”

Dertig jaar

Over de structuur van zijn nieuwe team heeft Van Avermaet geen klagen. “Door het coronavirus liep de levering van het materiaal wel wat achterstand op. Fietsproducenten zitten blijkbaar op hun limiet. Maar dat komt goed. Ik ben nu in Chambéry en kan straks mijn fiets mee naar huis nemen. Voorts heb ik geen reden om aan de klaagmuur te staan. Deze ploeg bestaat volgend jaar dertig jaar. Er is voldoende ervaring in huis. In mijn gesprekken met Vincent Lavenu merkte ik dat hij een groot koersliefhebber is. De motivatie om voor hem te rijden is groot.”

Of Van Avermaet nog een topklassieker kan winnen, met toppers als Van der Poel en Van Aert die dit jaar een aantal finales kleurden? “Ik hoop het, ja. Anders zou ik hier niet zitten. Ik ben overtuigd dat ik nog mijn waarde heb en koersen kan winnen. Ik ben altijd regelmatig geweest. Ook al won ik niet, ik was in 2019 de beste eendagsrenner op de UCI-ranglijst. Ik deed altijd vooraan mee. Dan heb je altijd een kans om te winnen. Dat is nu niet anders. Natuurlijk is de concurrentie groot, maar dat was ook zo in het begin van mijn carrière. Kijk, als alles perfect verloopt, kan ik ze zeker nog kloppen. Maar daar maak ik me niet te veel zorgen over. Ik moet naar mezelf kijken, ervoor zorgen dat ik in orde ben. Dan komen de resultaten vanzelf.”

Nieuwe coach, zelfde aanpak

Nadat hij de voorbije jaren (bij BMC en CCC) met Max Testa samenwerkte, wordt Van Avermaet vanaf nu begeleid door Jean-Baptiste Quiclet, performance manager van AG2R-Citroën. “Niet dat dat veel zal veranderen aan de aanpak. Ik beschik over een database van vijftien jaar met trainingsgegevens. Op zich zijn er ook geen grote geheimen meer in de trainingsleer. Dat zal hoogstens een paar andere accenten opleveren.”

“De teller terug op nul en er vol tegenaan”, luidt het motto van de Waaslander. “Dat moet je als renner kunnen. Als je alleen maar genoegen kan nemen met overwinningen, dan ga je als renner een depressief leven tegemoet. Het is kwestie van gemotiveerd te blijven, je seizoen goed aan te vatten en prima op te bouwen richting nieuwe resultaten.”

Combinatie Tour-Spelen

Zijn programma richting de klassiekers gaat via de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol. “Na de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne volgen Strade Bianche en Tirreno Adriatico of Parijs-Nice, afhankelijk van hoe het parcours er uitziet. Daar weten we nog niets over. Dan rijd ik de klassiekers tot en met de Amstel Gold Race. Er staat nog een klein vraagteken achter Luik-Bastenaken-Luik, maar normaal doe ik die niet.”

In de zomer volgt dan de combinatie Tour de France – Olympische Spelen, waar hij zijn titel verdedigt. “Daar is nog niet over gesproken. Niet met de ploeg, ook nog niet met bondscoach Vanthourenhout. Of ik zeker ben van deelname in Tokio? Dat zal afhangen van mijn prestaties. Ik heb de ervaring van twee deelnames en een Olympische titel. Dat pleit in mijn voordeel. Maar dat gaat niet boven prestaties. Als ik niet goed genoeg ben om deel uit te maken van het vijftal, blijf ik thuis. Dat is maar normaal. Als ik mijn niveau haal, komt de selectie vanzelf.”

“Zwart slankt af”

Blijft dan de moeilijke oefening hoe hij naar die Spelen toewerkt. “De mogelijkheid zou er moeten zijn om de Tour de France vroegtijdig te beëindigen”, vindt Van Avermaet. “Maar dat gebeurt dan weer in overleg met de ploeg. Voor een Frans team is de Tour heel belangrijk. Maar ik wil wel op een fatsoenlijke manier naar Tokio. Wat is de beste optie? Ofwel ruim op tijd afreizen, ofwel net heel laat. Ik heb ervaring met jetlags en ga daar wel goed mee om. Maar je moet er toch mee bezig zijn en de juiste beslissingen nemen. Zo ver zijn we nog niet.”

En wat vindt Van Avermaet nu van dat nieuwe shirtje van AG2R-Citroën? “Huh.. Niet verkeerd, denk ik. Het is iets nieuws. Jammer wel van die bruine broek. Ik heb het meer voor zwart. Dat slankt wat af (Van Avermaet is drie kilogram bijgekomen, red). Maar op die bruine broek past dan toch iets dat neutraal is. Dat valt dan nog mee, met dat wit. Nu, als de sponsors maar tevreden zijn, zeker? Is het trouwens niet zo dat hoe meer overwinningen je als team behaalt, hoe mooier die trui wordt?”