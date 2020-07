WIELERFLITS UPDATE met Cees Bol woensdag 1 juli 2020 om 13:18

Vorig jaar nog last minute vervanger van Tom Dumoulin en nu is hij kopman bij Team Sunweb in de Tour. Het kan verkeren. Met Cees Bol blikken we vooruit op zijn deelname aan de Tour en de rest van zijn programma, dat eigenlijk al vast staat. De Duitse ploeg gaat vanwege het coronavirus in vaste kernen werken. Hoe dat precies zit, zie je in deze nieuwe aflevering van WielerFlits Update. Daar antwoordt de sprinter ook op de vraag of hij dit jaar al een klassieker kan winnen.

