WielerFlits Update met Tom Dumoulin maandag 25 mei 2020 om 12:00

In de nieuwe WielerFlits Update spreken we met Tom Dumoulin. Met de kopman van Jumbo-Visma hebben we het onder meer over de noodzaak van een hoogtestage ter voorbereiding op de Tour de France, het gebrek aan dopingcontroles én over zijn opvallende ambities voor Parijs-Roubaix. “Ik start niet om een wedstrijd te ríjden, maar om het uiterste uit mezelf te halen.”

De Limburger legt ook uit waarom hij zijn persoonlijk lidmaatschap van de MPCC heeft opgezegd. Het nieuws dat wij gisteren publiceerden. “Ik vind het gedachtegoed van de MPCC heel mooi. Zij streven een schonere sport na en vinden de huidige dopingregels nog niet streng genoeg, vooral op het gebied van cortisonengebruik”, aldus Dumoulin. “Daar kan ik wel inkomen. Ze hebben strengere regels dan officieel. Team Sunweb was lid van de MPCC en ik was persoonlijk ook lid.”

Dit en meer in de nieuwe WielerFlits Update, die ook te beluisteren is als podcast.