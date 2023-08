Julian Dubbeld • maandag 28 augustus 2023 om 13:06

Wessel Krul over ophouden Human Powered Health: “Kwam wel als een verrassing”

Interview De profcarrière van Wessel Krul gaat voorlopig nog niet zoals hij dat zou willen. Nu de 23-jarige Nederlander eindelijk terug is van een liesslagaderblessure, houdt zijn team Human Powered Health ermee op. De komende maanden moet Krul op zoek naar een nieuwe ploeg en zijn profbestaan is onzeker. De Noord-Hollander zit echter niet bij de pakken neer: “Nee, joh. Ik ben onwijs gemotiveerd. Nadat ik abrupt te horen kreeg dat de ploeg ermee stopt, heb ik snel de knop omgeschakeld.”

Opvallen deed Krul de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks. Nadat de renner in 2021 na een goed seizoen bij SEG Racing Academy de overstap maakte naar de profs, werd het stil rond hem. In 2022 zien we vooral DNF’jes achter de naam van Krul staan: DNF in de eerste rit van de ZLM Tour, DNF in Veenendaal-Veenendaal en ook DNF in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Opmerkelijk, voor iemand die een jaar daarvoor de ereplaatsen aan elkaar reeg. Bij SEG won Krul nog een rit in de Flanders Diamond Tomorrow Tour en werd hij tussen de profs zevende in het Kampioenschap van Vlaanderen. Bij de nationale selectie eindigde hij twee keer als tweede in de hoog aangeschreven Vredeskoers.

Liesslagaderblessure

“Na mijn overstap naar de profs kwam al vrij snel een liesslagaderblessure aan het licht”, doet Krul zijn verhaal. “Dat is niet echt de start als prof die je zou wensen. Een lang proces met testen, testen en opereren volgde daarna. De vernauwing was zo slecht te zien, dat doktoren pas op de operatietafel echt konden zeggen dat het echt zo was. Ik heb veel aan Reinier Honig te danken dat deze blessure nu is opgelost. Hij wist me telkens aan de juiste mensen te koppelen.”

Na Kruls operatie kon hij in 2023 weer denken aan serieus koersen. Maar net zoals bij andere renners die geopereerd zijn aan hun liesslagader: je bent er wel even zoet mee. Sinds een aantal maanden laat de Nederlander weer glimpen van zijn oude zelf zien. Zo zat hij in de Baloise Belgium Tour mee in de vlucht op de eerste dag en maakte hij in de PostNord Danmark Rundt er een doel van om de bergtrui te halen. Na op de eerste dag meegezeten te hebben in de ontsnapping, eindigde hij uiteindelijk op plek drie in het bergklassement.

“Het is jammer dat ik de bergtrui niet kon veroveren, maar ik was blij met de conditie. Ik was daarvoor voor het eerst op hoogtestage geweest in Livigno en dat beviel. In een bergsprint lag ik uiteindelijk een beetje te slapen, waardoor ik de bergtrui op een paar punten na mis. Dat is jammer.”

Einde van Human Powered Health

Voor Krul waren de tv-minuten welkom. Vlak daarvoor had de coureur te horen gekregen dat Human Powered Health ermee ophield. “Dat kwam voor mij wel als een verrassing om eerlijk te zijn. De ploeg had namelijk veel ambitie en het was vrij abrupt. De exacte reden hebben we niet gekregen. Op zondag kregen we een mail en op maandag was er een meeting. Toen wisten we wel hoe laat het was.”

“Het is natuurlijk nooit leuk als een ploeg ermee stopt, maar ik vind dat ze het goed hebben gebracht. Ik ben ook dankbaar dat ze niet meteen de stekker eruit hebben getrokken, maar dat we de komende maanden nog een mooi programma rijden”, gaat hij verder. “De komende maanden rijd ik nog de GP Fourmies, Kampioenschap van Vlaanderen, Omloop van het Houtland en daarna ga ik of naar de Tour de Langkawi of rijd ik nog wat 1.1-koersen in België en Frankrijk.”

Voor de Nederlander worden het belangrijke maanden met het oog op komend seizoen. “Er speelt nog niks concreets. Ik moet er de komende maanden vol tegenaan. Natuurlijk hoop ik prof te blijven. Ik weet dat mijn niveau gewoon goed is en dat ik nog veel in mijn mars heb.”