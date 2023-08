Mannenploeg Human Powered Health stopt definitief

De mannenploeg van Human Powered Health stopt met bestaan aan het einde van 2023. De renners en stafleden hebben enkele dagen geleden via een online meeting te horen gekregen dat ze een nieuwe ploeg mogen zoeken. Verschillende bronnen bevestigen dat aan WielerFlits.

Een reden hebben de renners en stafleden niet gekregen, zo wordt er verteld aan WielerFlits door mensen binnen de ploeg. “Er is ons meegedeeld dat de ploeg aan het einde van het jaar stopt en dat we op zoek mogen gaan naar een nieuw team. Een reden hebben we jammer genoeg niet gekregen. Het was natuurlijk heel onaangenaam om dit nieuws te horen te krijgen.”

“Aan de andere kant is het goed dat we het nu al weten, en niet eind oktober. Op die manier kunnen we hopelijk nog een nieuwe ploeg vinden.” Bij Human Powered Health rijden vier renners uit de Lage Landen. Het gaat om Nederlanders Wessel Krul en Bart Lemmen en Belgen Gijs Van Hoecke en Sasha Weemaes. Verder is het ook geen goed nieuws voor Sam Bennett, die op weg was naar het Amerikaanse team.

Een belangrijke toevoeging is dat de vrouwenploeg van Human Powered Health wel blijft bestaan. Die ploeg is sinds vorig jaar een WorldTour-team en kan daardoor deelnemen aan heel wat grote koersen als de Ronde van Frankrijk en Parijs-Roubaix.