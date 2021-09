Wesley Kreder voor twee jaar naar Cofidis

Wesley Kreder koerst vanaf komend seizoen in Franse loondienst. De 30-jarige Nederlander heeft namelijk zijn krabbel gezet onder een tweejarige verbintenis met Cofidis. Kreder komt over van Intermarché-Wanty-Gobert.

Kreder, die na enkele jaren op het continentale niveau in 2013 prof werd bij Vacansoleil-DCM, zal bij zijn nieuwe ploeg onder meer worden gekoppeld aan klassementskopman Guillaume Martin. De twee kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij Intermarché-Wanty-Gobert. “In de wedstrijden die we toen samen reden, klikte het meteen”, aldus Kreder. “Guillaume weet dat hij toen onder alle omstandigheden op mij kon rekenen.”

Kreder hoopt bij zijn nieuwe ploeg ook van goudwaarde te zijn voor de kopmannen. De Nederlander wil ook graag deelnemen aan grote rondes. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Giro d’Italia en Vuelta a España en dat smaakt naar meer. “Het is een droom om voor Cofidis uit te komen. Ik ben erg blij dat ik nu deel uitmaak van deze prestigieuze ploeg. Alles is nieuw, maar ik ben klaar om de uitdaging aan te gaan. Ik geef altijd 200% voor een ploeg.”

Veelzijdig

Teammanager Cédric Vasseur is ook erg enthousiast. “We zijn erg blij met de komst van Wesley. Hij is een veelzijdige en toegewijde coureur. Hij zal meteen een belangrijke rol spelen in de klassiekers en voor onze kopmannen in rittenkoersen.” Kreder, die zeker niet traag is aan de meet, won in zijn carrière al een keer de Ronde van Midden-Nederland, de Tour de Vendée en een etappe in de Ster ZLM Tour.