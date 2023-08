Wesley Kreder breekt sleutelbeen bij val in Ronde van Polen

Wesley Kreder heeft aan zijn valpartij in de vierde etappe van de Ronde van Polen een breuk in zijn sleutelbeen overgehouden, zo laat Cofidis weten aan WielerFlits. De 32-jarige Nederlander raakte betrokken bij een massale valpartij met onder andere Koen Bouwman, Tosh van der Sande en Oscar Riesebeek.

De vierde etappe van de Ronde van Polen was nog niet over de helft toen het noodlot toesloeg. In een massale valpartij in het peloton ging Kreder neer en moest hij de koers verlaten. Nader onderzoek wees uit dat een breuk in het sleutelbeen de reden van opgave was. De vierde rit kende ook nog goed nieuws voor de Nederlandse wielerfan. Olav Kooij won uiteindelijk de massasprint in Opole.

Kreder stond 94e in het klassement en speelde dus geen grote rol in de strijd om de eindwinst. De Franse formatie zal het in het restant van de rittenkoers met een mannetje minder moeten doen. De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag.

