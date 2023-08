Olav Kooij sprint naar winst in Ronde van Polen, Van den Berg tweede

Olav Kooij heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was in Opole de snelste na een massasprint. Marijn van den Berg en Matteo Moschetti eindigden als tweede en derde. Matej Mohoric blijft leider in het algemeen klassement.

Na twee zwaardere etappes in Polen was het dinsdag opnieuw een rit voor de snelle mannen. Tussen Strzelin en Opole lag maar een gecategoriseerde heuvel, dus was het op voorhand al duidelijk dat er ging gesprint worden in Opole. Of lagen er toch nog kapers op de kust?

Wel, Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan), Sebastian Schönberger (Human Powered Health), Norbert Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski) en Patrick Stosz (Voster ATS) probeerden het wel, maar kwamen niet al te ver. De sprintersploegen hielden constant controle, waardoor de voorsprong van de vier vluchter beperkt bleef.

Kooij duidelijk de snelste

Jumbo-Visma, voor Olav Kooij, en Soudal Quick-Step, voor Tim Merlier, waren de twee teams die het meeste initiatief toonden. De voorsprong van de vier vluchters werd daardoor snel kleiner. Thuisrijder Stosz bleef als langste voor het peloton uitrijden, maar uiteindelijk werd ook hij, op 25 kilometer van de streep, ingerekend.

Sprinten dus. Het duurde even voor Merlier en Kooij, de twee grote favorieten voor de dagzege, zich vooraan konden nestelen. Merlier slaagde daar uiteindelijk wel in, maar de Belgische sprinter kreeg te maken met een leegloper en werd zevende. Kooij kwam door een ‘lead-out’ van Bram Welten in een gunstige positie terecht en kon zo als eerste de sprint aangaan. Het Jachtluipaard van Numansdorp hield vervolgens zijn landgenoot Marijn van den Berg en Italiaan Matteo Moschetti schijnbaar makkelijk af. Voor Kooij is het al zijn 22ste zege in zijn profcarrière. Matej Mohoric blijft na een rustige rit leider in Polen.