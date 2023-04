Tadej Pogacar heeft meerdere breuken in zijn linkerpols opgelopen in Luik-Bastenaken-Luik, blijkt uit onderzoek in het ziekenhuis.

De Sloveen kwam vanmiddag op 170 kilometer van de finish ten val en moest vervolgens opgeven.

Pogacar wordt vanmiddag nog geopereerd in Genk.

