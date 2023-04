Evenepoel verrast voor de start van Luik-Bastenaken-Luik met… witte koersbroek

Mathieu van der Poel ‘herintroduceerde’ het enkele jaren geleden al in het peloton: de witte koersbroek. Het zorgde voor de nodige discussie onder stijlfetisjisten en de meningen waren verdeeld, maar Remco Evenepoel is blijkbaar ook wel een fan van de witte broek.

De wereldkampioen verscheen vandaag, bij de start van Luik-Bastenaken-Luik, voor het eerst in een witte broek onder zijn regenboogtrui. “De verrassing van de dag. Ik vind het wel mooi”, was zijn eerste reactie in gesprek met Het Nieuwsblad.

De renner van Soudal Quick-Step keek vervolgens vooruit naar de monumentale klassieker. “Nee, ik heb niet gedroomd over de finale. Ik heb een goede nachtrust gehad en ik ken de finale al, dus ik hoefde ze niet te rijden in mijn hoofd. De finale is lastiger dan vorig jaar, dus dat zal wel iets veranderen. Er zal vroeger oorlog gemaakt worden, misschien al voor La Redoute. Het lange tussenstuk is eruit en de wegen zijn smaller, wat in het voordeel van de aanvaller is.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik 2023 – Evenepoel versus Pogacar

“Ik voel me goed. Het weer is goed, de zon schijnt en de temperatuur zit goed. Hopelijk blijft het zo. Ik las dat er misschien regen komt in de finale, maar het is sowieso beter dan werd voorspeld. Ik ben intussen de druk gewoon, dus ik kan die favorietenrol wel aan. We hopen met het team dat de wedstrijd vroeg openbreekt, want dan wordt het een zware koers.”

foto: Cor Vos foto: Cor Vos