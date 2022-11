‘Wereldkampioen Pidcock begint in Superprestige Merksplas aan veldritseizoen’

Tom Pidcock is van plan om op zaterdag 19 november weer het veld in te duiken, meldt Het Nieuwsblad. De wereldkampioen reed nog geen enkele cross in zijn regenboogtrui, maar daar zal in de Superprestige van Merksplas dus verandering in komen.

Pidcock waagt zich meteen aan de dubbel, want volgens Het Nieuwsblad zal hij op zondag 20 november ook deelnemen aan de Wereldbeker van Overijse. Zijn volledige crossprogramma is nog niet bekend en het is ook nog niet zeker of hij zijn wereldtitel zal verdedigen in Hoogerheide.

“Ik weet ook nog niet zeker of ik het WK veldrijden zal betwisten. Als je elk jaar crost in de winter, is het zwaar. Ik ga zeker crossen, maar ik weet nog niet hoeveel. Ik wil ook een goede voorbereiding op het wegseizoen hebben”, liet hij vorige week nog weten na de presentatie van het parcours van de komende Tour de France.

Het is voorlopig nog gissen naar het crossprogramma van Mathieu van der Poel en Wout van Aert.