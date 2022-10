Pidcock begint crossseizoen over drie of vier weken: “Weet nog niet of ik het WK rijd”

Toen Tom Pidcock donderdag in Parijs was om de presentatie van het Tourparcours bij te wonen, werd hem ook gevraagd naar zijn veldritplannen voor de komende periode. “Ik weet niet wat mijn programma precies is, maar ik start over drie of vier weken denk ik”, liet hij daarbij aan Sporza weten.

“Ik weet ook nog niet zeker of ik het WK veldrijden rijd”, vertelde Pidcock vervolgens. “Als je elk jaar crost in de winter, is het zwaar. Ik ga zeker crossen, maar ik weet nog niet hoeveel. Ik wil een goede voorbereiding op het wegseizoen hebben. Volgende week weet ik mijn veldritkalender.”

Over het parcours van de Tour de France 2023 zei Pidcock dat het ‘heel zwaar’ is. “Het begint al zwaar, je kan er niet rustig inkomen. De eerste dag kunnen er al verschillen gemaakt worden in het algemeen klassement. Dat betekent ook dat er minder valpartijen zullen zijn, als het klassement in de eerste twee dagen al deels gemaakt is.”

De Brit wees ook op een verschil met het parcours van 2022. “Dit keer zijn er aan de ene kant echte bergetappes, maar aan de andere kant ook echte vlakke etappes. Ze hebben meer de extremen opgezocht in vergelijking met afgelopen jaar, toen er meer tussenetappes waren.”

“Ik droom ervan om ooit de Tour de France te winnen”

Wat zijn eigen rol precies wordt, weet Pidcock nog niet. Maar een klassement rijden, speelt wel ergens in zijn achterhoofd. Wil hij op het podium staan in Parijs? “Dat zou cool zijn. Toen ik twaalf jaar oud was, reed ik rond in een gele trui, ergens in Groot-Brittannië. Ik droom ervan om ooit de Tour de France te winnen, maar misschien nog niet volgend jaar. Als je kijkt naar Vingegaard of Tadej (Pogacar, red.), dan zie ik me hen nog niet verslaan. Misschien één dag, maar over drie weken is het een ander verhaal.”