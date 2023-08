Wereldkampioen Mathieu van der Poel straalt van oor tot oor: “Dit was een revanche op vorig jaar”

Video

Mathieu van der Poel stond zondagavond, enkele uren na het veroveren van een historische wereldtitel in Glasgow, ook nog voor de camera van WielerFlits. “Ik heb vooral aan vorig jaar gedacht. Dit was toch wel een soort revanche voor mij, ik zat hier al lang mee in mijn hoofd. Het moet nog doordringen dat ik een jaar lang in die trui mag rijden”, vertelt hij nog. “Ik ben stilletjes aan bijna klaar met afvinken.”

“Dit was mijn hoofddoel. Het was wel een vraagteken na de Tour, ik heb alles gedaan wat ik kon, maar ik voelde mij niet zo fris als voor het klassieke voorjaar. Maar ik snap wat zeggen dat je een versnelling extra hebt na een grote ronde. Ik had wel fantastische benen.”

