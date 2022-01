Wereldkampioen Julian Alaphilippe begint nieuwe seizoen in Tour de La Provence

Julian Alaphilippe begint over een maand aan het nieuwe wielerseizoen. De Franse wereldkampioen staat begin februari aan de start van de Tour de La Provence. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl richt zich in het voorjaar van 2022 vooral op de Italiaanse eendagskoersen en de heuvelklassiekers, en dan met name Luik-Bastenaken-Luik.

Alaphilippe koos er ook in 2021 voor om zijn seizoen te beginnen in de Tour de La Provence. De explosieve klimmer was toen meteen op de afspraak, aangezien hij achter Iván Sosa tweede werd in het eindklassement. Na deze Franse rittenkoers zal Alaphilippe nog twee wedstrijden op eigen bodem betwisten, met de Faun-Ardèche Classic en de Drome Classic.

Geen Parijs-Nice en Ronde van Vlaanderen

Alaphilippe hoopt tegen die tijd goed gerodeerd te zijn voor Strade Bianche, zijn eerste hoofddoel van 2022. De 29-jarige renner wist in 2019 al de Italiaanse gravelklassieker te winnen en was vorig jaar tweede achter de ongenaakbare Mathieu van der Poel. Strade Bianche is het begin van een Italiaans wedstrijdblok met ook nog Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Alaphilippe zal kortom opnieuw niet deelnemen aan Parijs-Nice.

Vervolgens richt Alaphilippe zich op de heuvelklassiekers. In de Ronde van het Baskenland hoopt de Fransman de juiste basis te leggen, om zo te kunnen schitteren in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De tweevoudig wereldkampioen zal vooral gebrand zijn op de overwinning in LBL, nadat hij in 2020 en 2021 genoegen moest nemen met een vijfde en tweede plaats. De kasseiklassiekers slaat hij dit jaar over.

Na Luik-Bastenaken-Luik zal Alaphilippe een korte rustperiode inlassen, om vervolgens toe te werken naar de Tour de France. Hij zal in aanloop naar La Grande Boucle de belangrijkste Touretappes verkennen, om dan in het Critérium du Dauphiné de puntjes op de i te zetten. Over zijn programma na de Tour is nog niets gecommuniceerd, maar Alaphilippe zal in het najaar ongetwijfeld toewerken naar het WK in het Australische Wollongong.

Programma Julian Alaphilippe in 2022*

Tour de La Provence (10-13 februari)

Faun-Ardèche Classic (26 februari)

Drome Classic (27 februari)

Strade Bianche (5 maart)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Amstel Gold Race (10 april)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Critérium du Dauphiné (5-12 juni)

Tour de France (1-24 juli)

* Programma tot en met de Tour de France