Julian Alaphilippe: “Ik richt me volgend jaar op de Ardennenklassiekers”

Julian Alaphilippe zal volgend jaar waarschijnlijk niet aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. Dat laat de Franse wereldkampioen doorschemeren in gesprek met RCM Radio. De reden: Alaphilippe richt zich in 2022 weer op de Ardennenklassiekers. “Het is moeilijk om top te zijn in Vlaanderen én de Ardennen”, aldus de renner van Deceuninck-Quick-Step.

Alaphilippe (29) deed wel mee aan de voorbije twee edities van ‘Vlaanderens Mooiste’ en speelde ook telkens een hoofdrol in de finale. “Vorig jaar wilde ik ontzettend graag de Ronde van Vlaanderen en de Ardennenklassiekers combineren. Ik wist dat het mogelijk was, maar het is niet makkelijk om dan ook 100% procent te zijn. Meedoen voor de winst in Vlaanderen en dan nog top zijn in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik… Dat is moeilijk.”

De tweevoudige wereldkampioen moet keuzes maken en wil volgend jaar in topvorm aan de start verschijnen van eerst de Waalse Pijl en vervolgens Luik-Bastenaken-Luik. “Volgend jaar richt ik me dus op de Ardennen. Deze wedstrijden zijn op mijn lijf geschreven, al heb ik wel mijn liefde ontdekt voor de Ronde van Vlaanderen. De bedoeling is om er ooit weer terug te keren, in absolute topvorm, om zo een gooi te doen naar de zege.”

Tourambities

In de zomer richt de Fransman zich uiteraard op de Tour de France. Alaphilippe wil het ooit weer een keer proberen als klassementsrenner, na zijn vijfde plaats in de Tour van 2019, maar dat is nog niet voor komend jaar. “Ik denk nu nog niet aan een algemeen klassement. Ik wil in deze fase van mijn carrière een gooi doen naar etappezeges. Ik maak op dit moment nog niet al te veel plannen. Dat zal ik pas doen na het verkennen van de belangrijkste ritten.”