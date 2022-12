Fem van Empel laat van zich horen na valpartij: “Hoop snel te herstellen”

Fem van Empel heeft (kort) van zich laten horen na haar zware valpartij in de Wereldbeker Val di Sole. De jonge Nederlandse viel zaterdag hard op het spekgladde sneeuwparcours, bleef met veel pijn liggen en werd op een brandcard afgevoerd. “Ik heb momenteel veel pijn, maar hoop snel te herstellen”, klinkt het via social media.

Van Empel botste in de race met haar been op een paal en kende veel pijn. Ze bleek niet in staat om haar weg te vervolgen en moest zelfs op een brandcard worden weggedragen. Aanvankelijk werd gevreesd voor een beenbreuk bij de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. De dokter van de organisatie wilde haar naar het ziekenhuis sturen, omdat ze haar onderbeen niet kon bewegen.

Na het innemen van een pijnstiller lukte dat toch en wilde de leidster in de Wereldbeker zelf niet naar het ziekenhuis. Tom De Kort, de ploegleider van Pauwels Sauzen-Bingoal, en de arts stonden daar wel op, maar Van Empel kon er even later op lopen. In samenspraak met de arts is besloten toch niet naar het ziekenhuis te gaan. Ze zal vandaag wel foto’s laten maken in Nederland.

“Pech. Ik heb momenteel erg veel pijn aan mijn linkerbeen. Ik voel me tevens duizelig en heb wat schaafwonden. Ik hoop snel te herstellen”, laat Van Empel weten via Instagram. Het is dus nog onduidelijk wat de exacte schade is bij de regerende Europese kampioen. Een medische scan moet uitsluitsel geven.