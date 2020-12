Wereldbeker Hulst gaat door ondanks landelijke lockdown

Goed nieuws voor de veldrijders en veldrijdsters: de Wereldbeker van Hulst (3 januari) gaat door. Dat heeft de gemeente Hulst vandaag laten weten. De Nederlandse regering kondigde eerder deze week nog een harde lockdown af, die tot en met zeker dinsdag 19 januari zal gelden.

De wedstrijd kan doorgaan omdat het een internationale topsportwedstrijd is. Dit is besloten na overleg met onder meer de Veiligheidsregio Zeeland, de KNWU, het NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gemeentebestuur van Hulst is naar eigen zeggen blij dat de wereldbekerwedstrijd kan doorgaan.

Er zijn voor de komende editie van de Vestingcross wel strenge coronamaatregelen van kracht. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Zo moet iedereen die aanwezig is op het terrein beschikken over een negatieve COVID-testuitslag. De organisatie heeft ook besloten om uit te wijken naar een alternatieve locatie, om precies te zijn de Perkpolder.

In Perkpolder komen alleen de professionals aan de start, zowel heren als dames. De jeugdwedstrijden gaan niet door. Ook is er dit jaar – omwille van de coronamaatregelen – geen ruimte voor amateurs en liefhebbers. Het parcours kan door hen niet worden bereden. Ook niet op de dagen voorafgaand aan de Vestingcross.

Lees ook: Nederland in lockdown en mogelijke gevolgen veldrijden