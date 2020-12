Nederland in lockdown, gevolgen voor veldrijden nog niet bekend

Nederland gaat 15 december 2020 tot 19 januari 2021 in lockdown. De regering heeft, bij monde van minister president Mark Rutte, besloten harde maatregelen te nemen om het coronavirus te bestrijden. De gevolgen voor de wielersport en voornamelijk het veldrijden zijn nog niet bekend.

De komende periode staan de enkele veldritten voor profs gepland in Nederland. Onder meer de Wereldbeker veldrijden in Hulst (3 januari), het NK veldrijden in Zaltbommel (10 januari) en de Internationale Cyclocross in Rucphen (17 januari) staan komende maand op het programma.

Het is niet zeker of genoemde veldritten vallen onder de amateursport. Het EK veldrijden in Rosmalen mocht eerder dit jaar wel doorgaan, zij het met veel strenge maatregelen. De overheid heeft wel een uitzondering voor de lockdown gemaakt voor de topsportcompetities, zoals het hockey, basketbal, waterpolo en volleybal. De wielersport ontbreekt in die lijst met topsporten.

Persbericht van de KNWU

Het coronavirus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de Nederlandse wielersport. In Nederland is het RIVM de organisatie die alle informatie heeft en voor de voorlichting over het verloop en de aanpak zorgt. De KNWU volgt de richtlijnen van het RIVM en draagt daarbij haar verantwoordelijkheid voor de wielersport. Het sportprotocol van NOC*NSF vormt hiervoor de basis. Lees hier wat de gevolgen voor de wielersport zijn.

UPDATE: maandag 14 december

Tijdens de persconferentie van 14 december is duidelijk geworden dat Nederland in lockdown gaat. Dit betekent dat vanaf middennacht nieuwe maatregelen van kracht worden.

– Volwassenen sporten individueel of met zijn tweeën en alleen buiten op anderhalve meter afstand.

– Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het sporten. Houd de trainingen en activiteiten wel uitsluitend met eigen jeugdleden zodat er minder reisbewegingen zijn.

Let op: een groep jongeren tot en met 17 jaar kan dus begeleid worden door maximaal twee volwassenen. Hierbij houden de begeleiders 1,5 meter afstand tot elkaar en de trainingsgroep.

Gebruik altijd het gezonde verstand en ga na of een groepstraining noodzakelijk is.

Amateursport stilgelegd

In de amateursport vinden er geen wedstrijden meer plaats. Wedstrijden voor volwassenen vanaf 18 jaar zijn dus verboden. Voor jongeren tot en met 17 jaar geldt dat er alleen clubwedstrijdjes mogen plaatsvinden met leden van de eigen vereniging.

Deelname in het buitenland

De KNWU zet GEEN nieuw attest voor België meer online omdat dit niet meer van toepassing is. Nederland is immers door België als code oranje / rood bestempeld.

Let op! Voor renners die deel uit maken van bij de UCI aangesloten teams gelden afwijkende regels omtrent deelname aan wedstrijden in oranje en rode gebieden.

Voor deelname in het buitenland gelden de volgende regels:

1. Lees je in in de regels die het land / de regio van bestemming heeft ten aanzien van reizigers uit een oranje of rood gebied. Het advies is om niet naar landen of gebieden af te reizen die oranje of rood gemarkeerd zijn. Check voor informatie hierover de website van Nederland wereldwijd.

2. Bij terugkomst naar Nederland gelden de regels over quarantaine zoals deze door de Nederlandse overheid zijn opgesteld.

3. Buitenlandtoestemming vanuit de KNWU blijft ongewijzigd en kan via de toestemmingsbrieven verkregen worden.

Sinds dinsdag 29 september gaan sportkantines dicht. Dit geldt ook voor horeca bij ondernemende sportaanbieders. De aanwezigen moeten na de training of wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten. Sinds de persconferentie van 13 oktober is duidelijk dat ook alle andere sportfaciliteiten zoals kleedruimtes en douches gesloten worden.