Youri IJnsen • maandag 20 november 2023 om 12:06

Wereldbeker Dublin kost de KNWU minimaal 15.000 euro aan reiskosten

Het Wereldbeker-circus in het veldrijden strijkt komende zondag neer in Dublin, de hoofdstad van Ierland. Een complexe en dure reis, zo blijkt al een tijdje. Het bezorgt bonden en ploegen al een ruimere periode kopzorgen. Niet vanwege de duur van de reis, want Dublin is relatief dichtbij België en Nederland. Maar wel vanwege de (hoge) kosten. Bondscoach Gerben de Knegt van de KNWU doet zijn verhaal.

Afgelopen weekend nog trok de KNWU met achttien crossers en veldrijdsters naar het Franse Troyes. Let wel: de bond faciliteert alleen de reizen van de jeugdrenners, dat wil zeggen de beloften- en juniorencategorieën. Naar Dublin trekken De Knegt en co komende zondag met slechts vijf beloften mannen, twee junioren mannen en één junior vrouw. Acht in totaal, dus.

De elite mannen en vrouwen regelen hun reizen zelf, maar ook voor hen is het logistiek een uitdaging blijkt uit een groot verhaal dat WielerFlits dinsdag publiceert. Dat heeft alles te maken met de Brexit.

Nu is Ierland wel nog altijd lid van de Europese Unie. Voor De Knegt en zijn selectie vormt de reis geen bijzondere inspanningen. Hij vliegt op zaterdagmiddag van Amsterdam naar Dublin. “Maar dat is ook geen vlucht van een paar tientjes met de goedkopere airlines”, stipt hij aan. Het overige personeel vertrekt vrijdag via de treintunnel naar Groot-Brittannië en daar zit hem de crux. Dat land is niet langer EU-lid en dus moet de bond álles documenteren. En dat loopt in de papieren.

De Knegt overwoog zelfs om vanuit Frankrijk rechtstreeks met de boot naar Ierland te gaan. “Dan hadden we al op dinsdag – het is een reis van 24 uur – moeten vertrekken en brengt het weer extra personeelskosten met zich mee, plus dat je dan niet meer kan trainen”, legt hij uit.

Nu gaat de KNWU dus onder water, ter land en in de lucht. “Heel de trip naar Dublin kost voor acht jeugdrenners gewoon minimaal 15.000 euro. Voor de vergelijking: de reis naar Troyes kostte de helft en de Wereldbeker in Namen half december, zit rond de 5.000 euro. Met achttien crossers, voor de goede orde.” Dat is zo’n 420 euro (Troyes) tot 275 euro (Namen) tegenover 1.875 euro per jeugdrenner in Dublin.

Het WK in Hoogerheide in eigen land kostte de KNWU begin dit jaar 21.000 euro voor in totaal 37 crossers, en daar zaten ook de elite mannen en vrouwen bij in. Dat maakt de Ierse trip per renner bijna vier keer zo duur: 570 euro voor het WK tegenover 1.875 euro in Dublin.