Youri IJnsen • zondag 21 januari 2024 om 12:33 zondag 21 januari 2024 om 12:33

Wereldbeker Benidorm verscherpt beveiliging

De beveiliging van de Wereldbeker in Benidorm is flink aangescherpt. Vorig jaar werden bij de bussen rondom de ploegen een aantal fietsen gestolen, waaronder die van Shirin van Anrooij. De organisatie bevestigt het verscherpte toezicht aan WielerFlits.

Wie het wereldbekerterrein hoopt te betreden, komt zonder ticket bedrogen uit. Nu is dat de normaalste zaak van de wereld, maar leden van ploegen krijgen zonder accreditatie ook nul op het rekest. Teamleden die al op het terrein zijn, moeten eerst de specifieke accreditatie buiten het hek afgeven, voordat men het parcours mag betreden. Ook ondergetekende werd terug in zijn nek gegrepen, toen hij een lege brug aan de verkeerde zijde omhoog liep.

“Wij hebben het beveiligingsbedrijf vervangen in vergelijking met vorig jaar”, zegt Fran Reyes namens de organisatie. “De nieuwe partij is erg strikt. Niemand zonder accreditatie komt het terrein op. Dat geldt ook voor fotografen en journalisten. Het gehele terrein is zodoende hermetisch afgesloten.” Zodoende hopen ze in Benidorm de vervelende situatie van 2023 nu uit te sluiten.