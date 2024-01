woensdag 3 januari 2024 om 17:30

Welke provincie levert de meeste profwielrenners in 2024?

Overzicht Wie aan dé wielerprovincie van Nederland denkt, zal snel Noord-Brabant of Limburg opnoemen. Maar zijn dat nog wel de provincies die de meeste Nederlandse profs in 2024 tellen, of komt daar een andere ‘winnaar’ uit de bus? WielerFlits zet de gegevens op een rij, op basis waar onze huidige profs geboren zijn.

Vrouwen

Drenthe (2)

Maike van der Duin (Canyon/SRAM Racing)

Mareille Meijering (Movistar)

Flevoland (0)

Friesland (1)

Anouska Koster (Uno-X)

Gelderland (6)

Loes Adegeest (FDJ-SUEZ)

Eva van Agt (Visma | Lease a Bike)

Maud Oudeman (Visma | Lease a Bike)

Esmée Peperkamp (dsm-firmenich PostNL)

Quinty Ton (Liv AlUla Jayco)

Annemarie Worst (Fenix-Deceuninck)

Groningen (1)

Lonneke Uneken (SD Worx)

Limburg (2)

Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck)

Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck)

Noord-Brabant (12)

Teuntje Beekhuis (Uno-X)

Fem van Empel (Visma | Lease a Bike)

Femke Gerritse (SD Worx)

Mijntje Geurts (Visma | Lease a Bike)

Inge van der Heijden (Fenix-Deceuninck)

Amber Kraak (FDJ-SUEZ)

Evy Kuijpers (Fenix-Deceuinck)

Lieke Nooijen (Visma | Lease a Bike)

Silke Smulders (Liv AlUla Jayco)

Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ)

Elise Uijen (dsm-firmenich PostNL)

Marianne Vos (Visma | Lease a Bike)

Noord-Holland (7)

Sophie von Berswordt (Visma | Lease a Bike)

Nina Buijsman (FDJ-SUEZ)

Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL)

Femke Markus (SD Worx)

Riejanne Markus (Visma | Lease a Bike)

Marit Raaijmakers (Human Powered Health)

Nienke Veenhoven (Visma | Lease a Bike)

Overijssel (2)

Carlijn Achtereekte (Visma | Lease a Bike)

Cecilia van Zuthem (Fenix-Deceuninck)

Utrecht (8)

Mischa Bredewold (SD Worx)

Ellen van Dijk (Lidl-Trek)

Nina Kessler (EF Education-Cannondale)

Floortje Mackaij (Movistar)

Anna van der Meiden (dsm-firmenich PostNL)

Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck)

Nienke Vinke (dsm-firmenich PostNL)

Lorena Wiebes (SD Worx)

Zeeland (2)

Shirin van Anrooij (Lidl-Trek)

Rosita Reijnhout (Visma | Lease a Bike)

Zuid-Holland (6)

Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx)

Lucinda Brand (Lidl-Trek)

Daniek Hengeveld (dsm-firmenich PostNL)

Jeanne Korevaar (Liv AlUla Jayco)

Lauren Molengraaf (FDJ-SUEZ)

Demi Vollering (SD Worx)

Buitenland (1)

Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Deceuninck) uit Cabrera

* Bij de vrouwen zijn alleen Women’s WorldTour-teams meegenomen

Mannen

Drenthe (2)

Elmar Reinders (Jayco-AlUla)

Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma)

Flevoland (1)

Jan Dunnewind (Novo Nordisk)

Friesland (1)

Hartthijs de Vries (TDT-Unibet)

Gelderland (9)

Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

Joren Bloem (TDT-Unibet)

Koen Bouwman (Visma | Lease a Bike)

Etienne van Empel (Corratec-Sella Italia)

Robert Gesink (Visma | Lease a Bike)

Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL)

Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling)

Gijs Leemreize (dsm-firmenich PostNL)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

Groningen (1)

Bauke Mollema (Lidl-Trek)

Limburg (2)

Wout Poels (Bahrain Victorious)

Mike Teunissen (Intermarché-Wanty)

Noord-Brabant (7)

Gerd de Keijzer (Novo Nordisk)

Steven Kruijswijk (Visma | Lease a Bike)

Jan Maas (Jayco-AlUla)

Sam Oomen (Lidl-Trek)

Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

Timo Roosen (dsm-firmenich PostNL)

Bram Welten (dsm-firmenich PostNL)

Noord-Holland (8)

Julius van den Berg (dsm-firmenich PostNL)

Cees Bol (Astana Qazaqstan)

Jetse Bol (Burgos-BH)

Nils Eekhoff (dsm-firmenich PostNL)

Owen Geleijn (TDT-Unibet)

Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla)

Enzo Leijnse (dsm-firmenich PostNL)

Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck)

Overijssel (5)

Lars Boven (Alpecin-Deceuninck)

Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny)

Jelle Johannink (TDT-Unibet)

Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling)

Tim Naberman (dsm-firmenich PostNL)

Utrecht (7)

Lars van den Berg (Groupama-FDJ)

Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost)

Martijn Budding (TDT-Unibet)

Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike)

Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike)

Boy van Poppel (Intermarché-Wanty)

Martijn Tusveld (dsm-firmenich PostNL)

Zeeland (3)

Mick van Dijke (Visma | Lease a Bike)

Tim van Dijke (Visma | Lease a Bike)

Milan Vader (Visma | Lease a Bike)

Zuid-Holland (14)

Dylan van Baarle (Visma | Lease a Bike)

Sjoerd Bax (UAE Emirates)

Loe van Belle (Visma | Lease a Bike)

Frank van den Broek (dsm-firmenich PostNL)

Daan Hoole (Lidl-Trek)

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty)

Kevin Inkelaar (TDT-Unibet)

Olav Kooij (Visma | Lease a Bike)

Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost)

Mathijs Paasschens (Lotto Dstny)

Ide Schelling (Astana Qazaqstan)

Roel van Sintmaartensdijk (Intermarché-Wanty)

Casper van Uden (dsm-firmenich PostNL)

Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling)

Buitenland (2)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) uit Kappellen

David Dekker (Arkéa Samsic) uit Turnhout

Profs in totaal

Zuid-Holland: 20 profs

Noord-Brabant: 19 profs

Gelderland: 15 profs

Noord-Holland: 15 profs

Utrecht: 15 profs

Overijssel: 7 profs

Zeeland: 5 profs

Drenthe: 4 profs

Limburg: 4 profs

Buitenland: 3 profs

Friesland: 2 profs

Groningen: 2 profs

Flevoland: 1 profs