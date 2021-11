Weinig veranderingen in UCI-veldritranking na EK veldrijden

De afgelopen week, met onder andere het EK veldrijden op de Col du VAM heeft voor niet veel veranderingen gezorgd in de top van de UCI-veldritranking. Bij de heren bleef Eli Iserbyt aan de leiding, ondanks een slechte dag op het EK. Bij de dames staat Denise Betsema nog altijd aan kop.

De top-8 bij de mannen is ongewijzigd gebleven na het Europees kampioenschap op de Col du VAM. Eli Iserbyt, na een slechte dag pas twaalfde op het EK, blijft aan de leiding. Toon Aerts is tweede, vóór Quinten Hermans. Kersvers Europees kampioen Lars van der Haar vinden we terug op de vijfde plaats. Ryan Kamp en Niels Vandeputte, de nummer een en twee van het beloften-EK, dringen de top-10 binnen en staan negende en tiende. David van der Poel (van 33 naar 21) en Lander Loockx (van 42 naar 27) maakten een reuzensprong dankzij hun optredens in Spanje.

Bij de vrouwen bleef Denise Betsema koploopster, ondanks dat Lucinda Brand op de Col du VAM naar de Europese titel reed. Derde in de stand is Clara Honsinger, winnares op de Koppenberg. Yara Kastelijn wisselde na haar derde plaats op het EK veldrijden van stuivertje met Annemarie Worst en staat nu vierde. Deze week staan weer meerdere veldritten op de agenda. Zo wordt op donderdag 11 november, traditiegetrouw op Wapenstilstandsdag, de Jaarmarktcross van Niel verreden. Zondag daalt het crosscircus af naar Tsjechië voor de Wereldbeker in Tábor.

UCI-veldritranking mannen (na update 9 november 2021)

1. Eli Iserbyt – 1426 punten

2. Toon Aerts – 1246 punten

3. Quinten Hermans – 1060 punten

4. Michael Vanthourenhout – 1035 punten

5. Lars van der Haar – 1027 punten

6. Laurens Sweeck – 690 punten

7. Vincent Baestaens – 620 punten

8. Daan Soete – 556 punten

9. Ryan Kamp – 554 punten

10. Niels Vandeputte – 526 punten

18. Mathieu van der Poel – 400 punten

20. Wout van Aert – 360 punten

21. David van der Poel – 353 punten

27. Lander Loockx – 293 punten

30. Tom Pidcock – 280 punten

UCI-veldritranking vrouwen (na update 9 november 2021)

1. Denise Betsema – 1425 punten

2. Lucinda Brand – 1410 punten

3. Clara Honsinger – 922 punten

4. Yara Kastelijn – 797 punten

5. Annemarie Worst – 794 punten

6. Blanka Kata Vas – 760 punten

7. Puck Pieterse – 737 punten

8. Marianne Vos – 660 punten

9. Fem van Empel – 634 punten

10. Hélène Clauzel – 610 punten

15. Sanne Cant – 482 punten