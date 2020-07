Wegwielrennen en mountainbiken in eerste week Olympische Spelen Tokio 2021 vrijdag 17 juli 2020 om 15:51

Het Internationaal Olympisch Comité heeft het programma voor de verplaatste Olympische Spelen van Tokio 2021 geopenbaard. Het wegwielrennen wordt direct in de eerste week afgewerkt, waardoor het botst met de huidige data van de Tour de France in die zomer. Het mountainbiken zit tussen de wegwedstrijd en de tijdrit in.

De wegwedstrijden staan op 24, 25 en 28 juli 2021 op het programma en op de twee tussenliggende dagen worden de mountainbiketitels verdeeld in Japan. Later volgen ook nog het BMX’en (29 en 30 juli) en het baanwielrennen (2-8 augustus). Het IOC heeft laten weten dat voor alle sporten de accomodaties en locaties gebruikt kunnen worden, zoals die ook in 2020 voorzien waren.

Verplaatsing Tour de France

Tour-organisator ASO zag de bui al hangen, aangezien in de huidige planning de rittenkoers eindigt in het weekend van 24 en 25 juli 2021. Aan startplaats Kopenhagen is al gevraagd of het Grand Départ van 2 juli vervroegd kan worden om zo de Spelen de ontlopen, maar daar ging de Deense hoofdstad niet mee akkoord. Mogelijk krijgen die gesprekken een vervolg.

Programma Tokio 2021 – Wieleronderdelen

Zaterdag 24 juli: Wegwedstrijd voor mannen

04.00-11.15 uur

Zondag 25 juli: Wegwedstrijd voor vrouwen

06.00-10.35 uur

Maandag 26 juli: Mountainbike voor mannen

08.00-10.00 uur

Dinsdag 27 juli: Mountainbike voor vrouwen

08.00-10.00 uur

Woensdag 28 juli: Tijdrit voor vrouwen, tijdrit voor mannen

04.30-10.40 uur

Donderdag 29 juli: BMX, kwartfinales

03.00-05.00 uur

Vrijdag 30 juli: BMX, halve finales en finales

03.00-05.20 uur

Zaterdag 31 juli: BMX freestyle, kwalificatie

03.10-05.20 uur

Zondag 1 augustus: BMX freestyle, finale

03.10-05.45 uur

Maandag 2 augustus: Baan, o.a. finale teamsprint vrouwen

08.30-11.30 uur

Dinsdag 3 augustus: Baan, o.a. finale teamsprint mannen, ploegachtervolging vrouwen

08.30-11.10 uur

Woensdag 4 augustus: Baan, o.a. finale ploegachtervolging mannen

08.30-12.00 uur

Donderdag 5 augustus: Baan, o.a. finale keirin vrouwen, omnium mannen

08.30-11.50 uur

Vrijdag 6 augustus: Baan, o.a. finale koppelkoers vrouwen, sprint mannen

08.30-12.15 uur

Zaterdag 7 augustus: Baan, o.a. finale koppelkoers mannen

08.30-11.25 uur

Zondag 8 augustus: Baan, o.a. finale sprint vrouwen, keirin mannen, omnium vrouwen

03.00-06.15 uur