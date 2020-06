‘ASO wil start Tour de France 2021 in Kopenhagen vervroegen’ vrijdag 26 juni 2020 om 16:05

Tour de France-organisator ASO heeft aan Kopenhagen gevraagd of het Grand Départ 2021 vervroegd kan worden. Dat vertelt burgemeester Frank Jensen van de Deense hoofdstad tegen DR. De buitenlandse Tourstart staat gepland van 2-4 juli, maar dan zou de rittenkoers eind juli overlappen met de Olympische Spelen.

De ASO wil niet bevestigen dat aan de Deense organisatie gevraagd is om de Tour de France-start te vervroegen. “Maar ik kan bevestigen dat we een verzoek hebben ontvangen van het management van de Tour de France om dit te bespreken”, zegt Jensen, die ook bestuursvoorzitter is van de Deense Tourstart.

Eerder al problemen met EK voetbal 2021

Kopenhagen staat open om te kijken naar andere data. “Wij hebben de ASO geantwoord dat we het bericht ontvangen hebben. We hebben laten weten dat er enkele uitdagingen optreden door de data te vervroegen. Als je een contract hebt, en iemand zegt daar problemen mee te hebben, dan moet je met elkaar praten. In het verleden hebben wij de ASO ook benaderd omdat we uitdagingen hadden met het EK voetbal. Nu benaderen zij ons”, legt de burgemeester uit.

Tour en EK kunnen ook bij datawijziging samen

Jensen wil niet zeggen hoeveel dagen de ASO de Tour de France naar voren willen halen. Het plan is nu om de Tour van 2-25 juli 2021 te organiseren, maar dan heeft de ronde twee dagen overlap met de uitgestelde Olympische Spelen. Die beginnen – als het goed is – op 23 juli in Tokio.

De burgemeester van Kopenhagen vindt organisatorisch lastig om het Grand Départ te verplaatsen, nu er net afspraken waren gemaakt om de Tour en het EK voetbal samen te organiseren. Maar of er nu een keuze gemaakt moet worden tussen een van de evenementen? “Nee, dat zie ik helemaal niet gebeuren. We hebben een gigantisch sportfeest nodig volgend jaar in Denemarken”, geeft hij aan.